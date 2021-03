La regina Elisabetta è entusiasta, due nuovi corgi a Buckingham Palace

La regina Elisabetta è entusiasta, due nuovi arrivati allieteranno le sue giornate. I cuccioli sono di razza corgi e scorrazzano felici per Buckingham Palace.

La regina Elisabetta ama i cani, nella sua vita ne ha avuti a decine ed ha deciso di prendere altri due amici a quattro zampe in quanto era rimasta solo Candy, una cagnolina di razza dorgi (incrocio tra corgi e dachshund), dopo che lo scorso anno è venuto a mancare Vulcan.

I due cagnolini si sono ambientati molto bene e stanno confortando la regina che nel frattempo aspetta il principe Filippo, 99enne, operato recentemente di cuore e ricoverato in ospedale.

Sul tabloid The Sun si legge: “La regina è felicissima. Non è pensabile che stia senza dei corgi. E’ come se non ci fossero corvi sulla torre di Londra. Sono arrivati solo un paio di settimane fa ma sembra che siano adorabili e si siano ambientati bene al castello (di Windsor, ndr). Hanno portato una ventata di energia e un bel po’ di rumore mentre Filippo è in ospedale”.

E’ guerra tra la regina Elisabetta e Meghan

Domenica sera, negli Stati Uniti, andrà in onda l’intervista integrale di Oprah Winfrey a Meghan ed Harry, in Italia sarà trasmessa martedì sera su Tv8. Meghan ha incolpato la famiglia reale di aver alimentato notizie non vere sul conto di Harry. Nel frattempo da Buckingham Palace è stata aperta un’inchiesta per presunti atti di bullismo sui membri dello staff reale da parte di Meghan. Questi attacchi risalirebbero a più di due anni e mezzo fa e tirati fuori solo oggi per, probabilmente, gettare fango sull’ex attrice attualmente incinta del secondo figlio.

Un passo falso da parte della monarchia in quanto questa mossa sembra rafforzare ciò che Meghan ha sempre sostenuto, ovvero che la famiglia reale manipolerebbe le inchieste e le informazioni in base agli interessi e all’opinione pubblica.

Nel frattempo una domanda sorge spontanea, dov’è finito il principe Andrew (figlio della 94enne regina Elisabetta) accusato di vari crimini tra cui pedofilia?