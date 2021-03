La sorpresa di Marracash alla sua Elodie dopo Sanremo, lei è felicissima

Il rapper ha fatto un gesto molto romantico per la sua fidanzata al ritorno da Sanremo, lei ha ripreso tutto su intagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie ha dato il suo massimo quest’anno a Sanremo, è stata co-conduttrice, showgirl e ovviamente cantante che e il suo lavoro. La 30enne ha incantato tutti con la sua bellezza e il suo talento. Ma anche con la sua storia raccontata in un monologo breve, che ha riassunto l’inizio della sua carriera ma sopratutto una giovane confusa cresciuta in un quartiere senza possibilità. Un tema attuale e che molti ragazzi vivono sulla loro pelle.

Elodie a Sanremo è stata fenomenale e il fidanzato è impazzito per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

La cantante ha fatto un ottimo lavoro sul palco dell’Ariston. Ha portato bellezza e show quando ha ballato e cantato canzoni famosissime. Si è comportata come una vera popstar e si è presa il palco. Il momento forse più bello e toccante è stato quando ha raccontato che a 20 anni pensava che con la musica fosse finita per lei, poi ha fatto un’incontro fortunato con un musicista che le ha cambiato la vita. Elodie ha vissuto quello che tanti giovani devono affrontare, il problema di crescere in un quartiere che non da possibilità ma le toglie. Racconta che non aveva l’acqua calda e non arrivava a fine mese, ma sopratutto non aveva più voglia di sognare. Ha spiegato che è difficile instradare la tua vita quando non hai certezze e poche possibilità.

Lei però ha ritrovato la voglia di sognare e anche se non si è mai sentita all’altezza oggi non le importa più, perché l’importante è provarci e poi come dice lei “Si aggiusta in corsa”. La bella cantante cita anche una frase di una canzone del suo compagno: “Il mio fidanzato in una sua canzone dice che il tempo ci è stato rubato, ed è vero”. Marracash ha seguito la sua Elodie da casa per via delle restrizioni contro il covid-19. Tuttavia è stato presente e Fiorello gli ha dato voce sul palco, infatti ad un certo punto prende il suo telefono e fa ascoltare un’audio ricevuto proprio da Marracash amplificandolo con il microfono in diretta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Il rapper era emozionato e diceva di essere moto orgoglioso e grato della sua fidanzata, e infatti ha detto: “ho la zita migliore del mondo”. Ha poi chiesto a Fiorello di dedicargli la canzone “Trottolino amoroso” che ha cantato con Elodie. Al suo rientro a casa la cantante è stata accolta da una sorpresa preparata dal fidanzato. Le ha fatto trovare infatti una distesa infinita di rose rosse e lei ha ripreso tutto con il telefono ringraziandolo.