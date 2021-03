Laetitia Casta, occhi verdi che ti rapiscono: tutti incantanti – FOTO

Laetitia Casta, ti conquista solo con lo sguardo. Su Instagram incanta tutti con i suoi meravigliosi occhi verdi, tutto il resto non conta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laetitia Casta (@laetitiacasta)

Francese ma con un destino legato alla nostra bella Italia. Lei è Laetitia Casta, la super top model che nel 1999 calcò il palco di Sanremo nell’edizione curata da Fabio Fazio. Era una supermodella allora, e una promettente attrice e tutti rimasero incantati dalla sua bellezza. Forse un po’ impacciata ma che importa, il placo dell’Ariston mette in difficoltà tutti.

Ma per la Casta il destino tricolore non era ancora finito. Di lì a poco avrebbe conosciuto uno degli uomini più importanti della sua vita, il bellissimo e oggi 50enne, Stefano Accorsi. Un amore travolgente il loro che ha portato il bell’attore a lasciare l’Italia e a trasferirsi in Francia per stare al fianco della sua amata. Dieci lunghi anni e due figli Orlando e Athena. Poi la separazione vissuta in silenzio e lontana dai riflettori con un rapporto buono mantenuto tra i due.

E proprio di Laetitia Casta si è tornato a parlare negli ultimi giorni, prima per il compleanno dell’attore bolognese che ha spento le sue 50 candeline e ripercorrendo la sua vita non poteva non raccontare di un amore così intenso e poi in merito al Festival di Sanremo. Anche quest’anno una modella a scendere le scale, Vittoria Ceretti e tra le tante top model che hanno calcato quel palco di certo Laetitia Casta è tra le indimenticabili.

LEGGI ANCHE –> Matilde Brandi e quelle gambe che ti incollano allo schermo: impossibile evitarle! – FOTO

Laetitia Casta, ti conquista solo con lo sguardo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laetitia Casta (@laetitiacasta)

LEGGI ANCHE –> Francesca Ferragni è una dea: con il completino è indimenticabile! – FOTO

E dal canto suo Laetitia Casta, che secondo i giornali francesi sarebbe in dolce attesa, resta in silenzio e parla con gli occhi. Sono questi che ci mostra, in modo semplice ma strategico, sul suo profilo Instagram con una foto ad hoc.

Se la gravidanza fosse confermata per la modella sarebbe il quarto figlio avuto questa volta dal marito Louis Garrel. Per il momento lei non parla e ci mostra appunto tutta la sua bellezza sopraffina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laetitia Casta (@laetitiacasta)

Tira su, in alto, fino al naso, il collo del suo maglione rosa chiarissimo e così tutto si focalizza sui suoi occhi verdi, uno sguardo che ti rapisce e conquista. La dimostrazione che a volte serve davvero poco per attrarre e sedurre e in questo la Casta è maestra.