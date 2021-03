Laura Torrisi, l’allenamento si fa bollente, il top non contiene le curve – FOTO

Laura Torrisi continua a mantenersi in forma e non perde l’occasione per scattarsi una foto da urlo: il reggiseno sportivo non contiene le forme

Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

La splendida attrice, costretta a casa dalle restrizioni governative, sembra aver trovato il modo di trascorrere il tempo nella maniera più produttiva possibile. Laura Torrisi, 41 anni, ha diverse passioni in cui cimentarsi, e la situazione corrente gioca indiscutibilmente a suo favore. Oltre a dedicarsi all’attività fisica, l’attrice condivide anche le prelibatezze culinarie da lei preparate, suscitando l’approvazione dei followers. “Sei una donna da sposare“, le scrive un utente.

In parallelo, Laura ha anche la piccola Martina a tenerle compagnia. La figlia, nata dalla relazione con il comico Leonardo Pieraccioni, è la protagonista indiscussa degli scatti dell’attrice, che sembra avere occhi solo per lei.

Laura Torrisi, l’allenamento si fa bollente – FOTO