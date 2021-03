Lieto evento: è nata la piccola di una grande donna – FOTO

Il pubblico dei social festeggia un lieto evento: l’arrivo della piccola Lisa e non può non commuoversi per le dolci foto di mamma e figlia appena nata

Fiocco rosa in casa azzurri, è nata la piccola Lisa la bellissima figlia di mamma Tania Cagnotto. È stata la stessa atleta a dare la lieta notizia ai suoi fan attraverso il suo profilo Instagram. L’ex tuffatrice si è lasciata ritrarre ancora nel letto dell’ospedale a poche ora dalla nascita della sua bambina che dorme serena al suo fianco. I tantissimi follower della Cagnotto sono letteralmente impazziti di fronte alle prime immagini della stupenda Lisa immortalata anche nella sua culletta della clinica. La piccola, ci fa sapere l’orgogliosa mamma, si è decisa a venire ad abbracciare la sua stupenda famiglia, in trepidante attesa insieme alla sorellina Maya, con 9 giorni di ritardo rispetto al programma. Mamma e figlia, come dimostrano le splendide foto condivise sembrano godere di ottima forma. Per Tania, abituata alle grandi emozioni provate per i successi conseguiti nella disciplina dei tuffi, è certamente la gioia più grande per il “premio” più importante.

L’ennesimo lieto evento nella vita di Tania Cagnotto

Tania Cagnotto è considerata la tuffatrice italiana più grande di tutta la storia della disciplina azzurra. Figlia d’arte, sia il padre Giorgio che la madre Carmen Casteiner sono due tuffatori che hanno dominato la disciplina negli anni 70, si avvicina al trampolino fin da bambina. Nel corso della sua lunga carriera è riuscita a salire sui podi delle più importanti competizioni nazionali e internazionali. Unica italiana nella storia ad aver conquistato la medaglia d’oro nei Campionati Mondiali di tuffi che si sono tenuti nel 2015 in Russia. Ha conquistato la medaglia di bronzo al trampolino di 3 mt e quella d’argento al trampolino in sincrono con Francesca Dallapé nel corso delle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016.

Dopo aver annunciato il suo addio all’attività agonistica nel 2017 aveva annunciato il suo ritorno due anni dopo con lo scopo di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo nel 2020. A causa della pandemia di Covid però i giochi hanno subito uno slittamento al 2021. In virtù di questo e della sua nuova gravidanza, la Cagnotto ha deciso definitivamente dire addio allo sport.