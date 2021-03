Luca Argentero e Cristina Marino, dopo tanta attesa l’annuncio è arrivato

Fiori d’arancio per Luca Argentero e Cristina Marino, la coppia si accinge ai preparativi.

Bellissimi e tanto innamorati, la coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino si accinge a fare un altro passo importante: il matrimonio. Dopo la nascita di Nina Speranza, i due si apprestano ad organizzare la cerimonia. Almeno, questo è quanto emerge dalle storie pubblicate dall’attrice; proprio in queste ore infatti è in compagnia della wedding planner Federica Ambrosini per organizzare le nozze. A quanto pare, sempre sbirciando tra i profili social, le due giovani donne stanno degustando i piatti per trovare la soluzione ideale. Dal video si vede chiaramente una Cristina emozionata ma ancora indecisa su cosa possa essere adatto…da perfetta futura sposa! “La verità è che non stiamo combinando un ca**o, stiamo facendo un gran casino e io la sto esaurendo ma sono sicura che prima o poi riusciremo a scegliere almeno un piatto“. Alle spalle Federica che si mostra divertita.

Luca Argentero e Cristina Marino, storia del loro amore

Nel 2016 scoppia l’amore tra Argentero e la Marino, dopo che il noto attore aveva concluso il matrimonio con Myriam Catania, concorrente dell’ultima edizione del GF Vip. Una storia lunga che ha portato scompiglio all’interno degli ex coniugi e che hanno deciso di troncare il loro matrimonio. Le nozze con la Marino non è una decisione maturata adesso, anzi…se ne parlava già da tempo, ma l’emergenza Covid e la gravidanza di Cristina hanno messo il sacramento in secondo piano. L’ufficialità è sopraggiunta solo di recente ed i fans sono estasiati per questa decisione.

Quello che si sa è comunque che la cerimonia sarà molto semplice e che poco verrà condiviso sui social proprio per consentire ai futuri sposi di godersi in piena discrezione il loro momento.