Mara Venier: la nonna che tutti vorrebbero, i fan si commuovono VIDEO

Tutti la conoscono per la sua bravura e il suo talento in televisione. Tra una risata e l’altra, Mara Venier sa come conquistare gli italiani che da anni la seguono su Rai 1 alla guida di Domenica In, programma storico di intrattenimento. Ma la donna non solo è una conduttrice straordinaria ma anche una moglie, mamma e nonna meravigliosa. Su Instagram, a differenza di altri, pubblica foto e video dei suoi momenti in famiglia tra una passeggiata e un pranzo. I fan aumentano giorno dopo giorno.

Mara Venier: com’è in veste di nonna?

Solare, simpatica, dalla risata contagiosa. La Venier, per i fan Zia Mara, è la classica donna di settantuno anni che si mostra per quello che è, senza trucchi o filtri. Sempre pronta a dire la sua, lo fa in modo educato e rispettoso e non cade mai nel ridicolo. Donna di classe, da un’eleganza unica. Il pubblico la adora per il modo in cui si veste e in cui si pone ai telespettatori che la Domenica rimangono incollati alla tv per ascoltare le sue storie. Ma oltre al lavoro Mara ha una famiglia che la supporta in ogni occasione. Dal marito ai figli fino al nipote. Su Instagram ha da poco pubblicato un video al parco con il piccolo della casa, che spettacolo.

In un outfit che lascia molto desiderare si diverte a giocare con il nipote, all’aria aperta e con la mascherina. Tra i commenti solo cuori e occhioni dolci, Mara entra nelle case delle persone anche per questo suo aspetto dolce.

Sarebbe un peccato doverla salutare, alcuni fan sono già sull’attacco. Mara Venier non deve lasciare per nessun motivo al mondo la televisione italiana.