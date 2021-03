Meteo, le previsioni di oggi venerdì 5 marzo, il VIDEO

Meteo: si va verso un peggioramento del tempo a partire da oggi e per il weekend. Tornano le piogge e le temperature si abbassano

Prepariamoci a vivere nella giornata di oggi, venerdì 5 marzo, il cambiamento climatico preannunciato negli scorsi giorni. Ilmeteo.it parla di “ribaltone sul fronte meteorologico” descrivendo la giornata odierna come quella che porterà sull’Italia il ritorno della pioggia per poi proseguire con il brutto tempo anche nel corso del weekend.

Sarà l’aria più umida che porterà un peggioramento del tempo su alcune zone del nostro Paese. Già da questa mattina potremo vedere come i cieli non saranno più limpidi e azzurri come gli scorsi giorni con diverse nubi che compariranno soprattutto al Nord e nella parte centrale dello Stivale, senza risparmiare le isole maggiori.

Nelle prossime ore arriveranno le piogge, soprattutto al Nordest, sulla Liguria e via via si estenderanno al centro e sulla Sardegna con buone possibilità di vedere dei temporali anche sul Lazio. Ulteriore peggioramento meteo atteso per stasera, con piogge che si faranno più intense e diffuse nel corso della notte e di domani mattina tra Nordest, Lombardia orientale, Marche, Umbria e Lazio. In montagna potrà arrivare anche la neve sulle Alpi orientali e i settori appenninici.

LEGGI ANCHE –> Balene, indicatori del cambiamento climatico: il rivoluzionario studio

Meteo, cosa succede nel weekend

LEGGI ANCHE –>Tragedia in mare: 20 migranti muoiono annegati

Scordiamoci il weekend passato all’insegna delle temperature primaverili, in questo che sta arrivando l’aria sarà di sicuro più fresca. Il tempo sarà volubile con instabilità per sabato 6 marzo, al Nord. Arriverà aria fredda dai Balcani che porterà le piogge in tutta la parte settentrionale del Paese con buone possibililità di rivedere la neve sulle Alpi.

Nubi e piogge sparse anche su Marche, Abruzzo, Lazio, Sardegna per arrivare anche in Campania, Basilicata e Puglia. Piano piano si andrà poi verso un miglioramento al nord lasciando qualche debole fenomeno ancora su Sardegna, Lazio, Abruzzo e al sud fino in serata, momento in cui ci sarà un miglioramento su tutto il Paese.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Giornata più asciutta per domenica 7 marzo con temperature decisamente più basse rispetto agli scorsi giorni e freddo, soprattutto la notte e il mattino presto al Nord e nelle vallate più interne del Centro.