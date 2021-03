Michelle Hunziker, lo scatto da piccola e l’aneddoto che non sapevi – FOTO

La bellissima e scoppiettante Michelle Hunziker ha postato uno scatto da piccola con la rivelazione di un aneddoto inedito

Non esiste persona sulla quale Michelle Hunziker non abbia ascendente. Amata da tutti, uomini e donne, grandi e piccini, è una dei personaggi più stimati dello spettacolo, e per molti la numero uno in assoluto.

Diventata nota in seguito alla famosa e memorabile campagna pubblicitaria per l’intimo Roberta, nella quale appariva solo il suo perfetto lato B, viene notata e selezionata per esordire in televisione.

Non si contano i numerosi programmi ed eventi da lei presentati, tra i più importanti Striscia La Notizia, Paperissima, Zelig, Sanremo, fino al recente All Together Now. Riscuote enorme successo anche come attrice e approda al Cinema e a Teatro. Celebre la partecipazione alla sitcom con Fabio De Luigi “Love Bugs”.

Michelle Hunziker svela un aneddoto

Bellissima, brillante, autoironica, divertente, travolgente, è impossibile descrivere tutte le qualità della showgirl. Ex moglie di Eros Ramazzotti, dal quale ha avuto la figlia Aurora, oggi splendida donna che segue le orme della madre in televisione.

In seguito, nel 2011, si lega a Tommaso Trussardi, figlio del fondatore della casa di moda, con il quale ha due figlie. Sempre innamorati, sono una famiglia allargata e felice. Michelle riesce a bilanciare la vita professionale al ruolo di madre egregiamente, e nel frattempo dedicarsi anche ai fan.

Durante il lockdown, ad esempio, ha aperto le porte della sua vita privata per condividere i suoi allenamenti con le fedeli utenti. Con simpatia e energia, ha dispensato consigli sportivi e di bellezza, riuscendo ad aiutare le tante persone impossibilitate a recarsi in palestra. La showgirl è infatti molto seguita sui social e su Instagram vanta 4,8 milioni di follower.

Proprio sul suo account ha postato uno scatto dal passato che racconta un inedito aneddoto della sua storia. Una piccolissima e stupenda Michelle sorride timidamente all’obiettivo, e la foto rappresenta una grande vittoria della conduttrice. Racconta infatti che il padre era solito a portarla dal barbiere per farle tagliare i capelli corti a spazzola come i suoi, fino all’età di 7/8 anni, quando si è ribellata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Così ha conquistato la chioma che sfoggia nella diapositiva, descritta come “la pettinatura che non mi avrebbe MAI più abbandonata”.