Michelle Hunziker, messaggio di speranza con la fragolina in bocca, deliziosa – FOTO

Michelle Hunziker lancia un messaggio di speranza ai followers: il primo piano pazzesco ottiene il plauso degli utenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

La conduttrice svizzera, che sembra stia approfittando del tempo libero per godersi la sua splendida famiglia allargata, non manca mai di rincuorare i followers mediante messaggi colmi di speranza. Attraverso Instagram, Michelle Hunziker riesce sempre a trasmettere delle vibrazioni positive agli utenti, che ricambiano tali gesti dimostrandole tutto il loro affetto.

Nella didascalia dell’ultimo scatto postato, la svizzera è apparsa più in forma che mai. Il primo piano mette in risalto i lineamenti del viso, mentre le parole confortano: “Lo vedo ovunque il bello. Nelle mie figlie, nella mia famiglia, o in una singola e gustosa fragolina…“.

LEGGI ANCHE —> Sara Croce in lingerie, abbassa la spallina del reggiseno e scatena il web – FOTO

Michelle Hunziker, il messaggio di speranza che rincuora i fan

LEGGI ANCHE —> Michelle Hunziker, lo scatto da piccola e l’aneddoto che non sapevi – FOTO

La situazione epidemiologica sta mettendo a dura prova gli italiani, sempre più abbattuti per via delle restrizioni che li costringono a casa o, nelle peggiori condizioni, in un letto d’ospedale. Lo sa bene Michelle Hunziker, che attraverso le piattaforme social non manca mai di offrire il proprio supporto ai fan. Per mezzo di semplici e schiette parole, la conduttrice riesce a toccare i cuori degli utenti nel profondo.

“Cercate di non far vincere lo sconforto, la tristezza. Possiamo combattere solo se siamo forti” afferma la celebrità svizzera, sfoggiando il suo miglior sorriso per la gioia dei fan. La Hunziker è l’esempio perfetto di come i social, se utilizzati nella maniera giusta, possano diffondere messaggi importanti e di estrema urgenza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

“Siamo forti solo se ci sforziamo di cercare il bello intorno a noi“, ribadisce la conduttrice, che sembra non aver perso la speranza. Nei commenti, i fan la ringraziano per le parole di conforto, oltre a lodarla per l’indiscussa bellezza.