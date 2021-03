“Non si sente bene” il motivo dell’assenza da Uomini e Donne. Tina Cipollari è stata assente nel corso della puntata che è andata in onda su Canale Cinque il 4 marzo

Tina Cipollari è assolutamente una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Tanti anni fa esordì come tronista, era una ragazza esuberante e simpatica che conquistò il pubblico al punto tale che Maria De Filippi decise di farle ricoprire il ruolo di opinionista del programma. Così, da tanti anni, Tina fa divertire il pubblico di Maria con la sua ironia e i suoi continui litigi con Gemma Galgani che ricopre il ruolo di dama del parterre femminile del trono over da più di dieci anni.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> IL volo, lutto atroce prima dell’inizio di Sanremo

Tina Cipollari assente da Uomini e Donne il 4 marzo

Purtroppo, però, ieri il pubblico di Maria ha dovuto fare a meno di vedere Tina perché è stata assente nel corso della puntata. La De Filippi ha rivelato: “Tina è assente giustificata, non sta bene“. A spiegare il motivo della sua assenza, è stato Gianni Sperti che da anni siede accanto a lei. “Ha fatto un’indigestione perché mangia troppo. Mangia lo spuntino suo, mangia lo spuntino mio e quindi questo è il risultato“. Non si tratta di covid, se è questo che avete pensato, ma presto sarà di nuovo in studio per commentare i troni dei ragazzi e degli over.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sanremo 2021, a quanto ammonta il cachet Lady Gaga? Una cifra davvero esagerata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Sicuramente quando Tina tornerà in studio avrà modo di vendicarsi con il suo collega Gianni. Da anni sono opinionisti insieme ma si stuzzicano e bisticciano puntualmente in ogni puntata, ma in ogni modo si vogliono sinceramente bene e sentono la mancanza l’uno dell’altro quando uno dei due si assenta.