Orietta Berti e la gaffe clamorosa sui Naziskin: “Vorrei cantare con loro”

La cantante di Reggio Emilia è stata protagonista sui sociali di una clamorosa gaffe che sui social è diventata virale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orietta Berti (@bertiorietta)

Orietta Berti sta partecipando alla 71° edizione del Festival di Sanremo e non è di certo una comparsa. Infatti con il secondo posto ottenuto nell’esibizione di ieri dove ha cantato con Le Deva ‘Io che amo solo te‘ di Sergio Endrigo. E’ stata votata dall’orchestra e grazie a questo risultato ha scalato anche la classifica generale provvisoria è nona.

Ottimo risultato per lei che è molto entusiasta del successo che sta ottenendo sul palco dell’Ariston in questa edizione della kermesse. Questa è la dodicesima volta che partecipa alla gara canora, la prima volta nel lontano 1966 ma non ha mai vinto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Ibrahimovic, arriva a Sanremo in autostop. Il retroscena – VIDEO

La gaffe clamorosa di Orietta Berti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orietta Berti (@bertiorietta)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Sanremo, la Classifica Provvisoria dopo la terza serata all’Ariston

Oggi la Capinera dell’Emilia ha fatto un diretta sui social e a una domanda che le è stata posta ha risposto facendo una gaffe clamorosa che ha suscitato l’ilarità di tutti.

Il video è diventato virale e sta facendo il giro del web.

Nel momento in cui le è stato chiesto cosa ne pensasse dei cantanti in gara come lei a questo Festival, Orietta ha svelato con chi le piacerebbe fare duettare.

Ma ha sbagliato a nominare il gruppo musicale che sta debuttando quest’anno sul palco dell’Ariston, ossia i Maneskin rendendosi protagonista di un imbarazzante equivoco: “Non mi dispiacerebbe fare un duetto con Madame, come con Ermal Metal, ma anche con i Naziskin”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orietta Berti (@bertiorietta)

Ovviamente Orietta Berti era in buona fede, ha confuso il nome del gruppo romano e ha aggiunto anche una L finale al favorito Ermal Meta. A lei possiamo perdonarlo!