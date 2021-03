Rita Dalla Chiesa, amore e dolore: le ferite del passato

La conduttrice Rita Dalla Chiesa ospite a “Oggi è un altro giorno” ha parlato della sua vita, tra amore e dolore

Rita Dalla Chiesa è uno dei volti più storici e familiari della televisione. Una carriera lunga quasi 40 anni, svolta tra Rai e Mediaset. Alla conduzione di una serie innumerevole di programmi, tra i quali spicca quella iconica di Forum, durata dall’88 al 97 e ancora dal 2003 al 2013, la giornalista ha saputo entrare nel cuore dei telespettatori. Oggi è principalmente un’opinionista, e proprio ieri è stata ancora una volta ospite a “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone.

Rita Dalla Chiesa, i trascorsi drammatici

Rita Dalla Chiesa è un personaggio televisivo amatissimo dal pubblico, grazie alla trasparenza che la contraddistingue e l’umanità che ha sempre trasmesso. Una donna forte, vera, di carattere e carismatica, che non ha mai celato le sue idee. Una vita piena d’amore la sua, che ha avuto il drammatico rovescio della medaglia in dolore, in due tragici eventi.

Come tutti sanno, la conduttrice è figlia di Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale e prefetto assassinato da Cosa Nostra il 3 settembre del 1982. Dopo aver contrastato l’organizzazione terroristica delle Brigate Rosse, venne incaricato Prefetto di Palermo per la lotta alla mafia. Un contributo inestimabile, posto nell’assoluta determinazione alla legalità, fiducia nello Stato, e nel sacrificio per la collettività. L’evento ha naturalmente segnato indelebilmente la vita di Rita, che era “innamorata del suo papà”, come dice lei stessa. Un uomo carismatico, un servitore dello Stato coraggioso e onesto, del quale la figlia era estremamente orgogliosa.

Nel 1992 incontra Fabrizio Frizzi e nasce uno splendido amore, convolato a nozze nel 1992, finito nel 2002. Tragicamente scomparso improvvisamente in seguito a un ictus il 26 marzo del 2018, è stato una perdita enorme per Rita Dalla Chiesa, che aveva mantenuto un bellissimo rapporto con l’ex marito, “come fratelli”.

Ancora ricorda come sia stato in grado di “salvarle la vita” dagli attanaglianti fantasmi del passato con la sua positività, e per questo è ancora grata al conduttore, molto amato da tutti.