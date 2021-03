Rosalinda Cannavò gioisce per la “spunta blu”: nei commenti infuria la polemica

Rosalinda Cannavò condivide con i fan la gioia di aver ricevuto la tanto agognata “spunta blu”: nei commenti ai suoi post, tuttavia, infuria la polemica

E’ sicuramente una delle concorrenti più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello, specie per i cambiamenti che ha deciso di affrontare in diretta televisiva. Prima Adua Del Vesco, poi Rosalinda Cannavò, prima ex fidanzata di Massimiliano Morra e Gabriel Garko, poi vittima di un sistema che le imponeva finte relazioni per alimentare il gossip. Tramite il percorso al Gf, Rosalinda si è indubbiamente liberata delle etichette e dei vincoli che le impedivano di essere se stessa.

In questi sei mesi, il pubblico ha avuto la possibilità di conoscere la vera essenza dell’attrice, e di apprezzarla nella sua autenticità. Il reality è stato molto più di un’avventura per la Cannavò: nella casa più spiata d’Italia, la siciliana ha infatti trovato l’amore in Andrea Zenga. Nonostante la vittoria personale conseguita da Rosalinda, i fan hanno ancora molti dubbi su lei: i commenti sotto alle foto, d’altronde, parlano chiaro.

Rosalinda Cannavò, è polemica nei commenti alle foto

Nelle Instagram stories pubblicate quest’oggi, l’attrice ha voluto manifestare la propria gioia per un avvenimento che aspettava da tempo: la “spunta blu” nel profilo di Instagram. Rosalinda, che probabilmente aveva in precedenza atteso invano questo riconoscimento, vuole ora condividere con gli utenti il successo ottenuto. Ma i fan non si sono di certo dimostrati clementi con lei.

Nei commenti alle sue foto, qualcuno ha palesato di non aver affatto inquadrato l’ex concorrente del Gf. “Perché non cambi il tuo nome?“, la punzecchia un utente, alludendo al fatto che il nome che compare nel suo profilo rimane quello di Adua Del Vesco. “Sei una delusione, una stratega!“: i fan, nell’esprimere il loro pensiero, non si risparmiano affatto.

Come dimostrato nel lungo percorso all’interno del reality, Rosalinda ha una personalità fragile ed estremamente emotiva. Riuscirà ad incassare tutti questi attacchi senza perdersi d’animo?