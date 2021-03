Sanremo 2021, il nome del vincitore delle Nuove Proposte

Si è conclusa questa sera la gara delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo: ecco chi è stato proclamato vincitore

A giocarsi la vittoria finale nella categoria delle Nuove Proposte questa sera Folcast, Gaudiano, Wrongonyou e Davide Shorty. I quattro artisti sono riusciti nell’impresa di superare selezioni e concorrenza per giungere alla sfida decisiva che li porta a un passo dalla vittoria. Le loro esibizioni sono state ancora una volta valutate dalla giuria demoscopica, dalla sala stampa e dal televoto. Chi è riuscito ad aggiudicarsi il primo posto?

Il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2021

La quarta serata del Festival si apre con l’esibizione di uno dei favoriti alla vittoria, Davide Shorty. Il giovane artista già noto al pubblico per alcune esperienze televisive -come quella a X Factor nel 2015, dove arrivò terzo- torna a cantare il suo inedito “Regina“. Un brano nel quale racconta come una storia d’amore sia riuscita a trasformarsi in uno splendido rapporto d’amicizia. A lui segue Folcast con “Scopriti“, con il quale proietta la sua volontà di mostrare al mondo le proprie emozioni.

Gli altri due artisti rimasti in gara sono Gaudiano e Wrongonyou. Il primo sale sul palco con “Polvere da sparo“, pezzo dedicato al padre scomparso e all’accettazione di un forte dolore. Chiude la gara delle Nuove Proposte Wrongonyou con “Lezioni di volo” nel quale canta la sua libertà, artistica e personale.

Amadeus annuncia dapprime il vincitore del Premio della critica Mia Martini che viene assegnato dalla sala stampa a Wrongonyou. Mentre il Premio radio, web e tv Lucio Dalla viene assegnato -sempre dalla sala stampa- a Davide Shorty.

Poi il momento tanto atteso: Amadeus annuncia la classifica ufficiale. Al quarto posto Wrongonyou mentre sul gradino più basso del podio troviamo Folcast. Vince la categoria delle Nuove Proposte 2021 Gaudiano con “Polvere da sparo“.