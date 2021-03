Continua senza intoppi o quasi il 71° Festival di Sanremo, il palco dell’Ariston sta regalando grandi emozioni nonostante l’assenza di pubblico e i protocolli rigidissimi anti contagio covid 19. Vediamo insieme cos’è successo nella terza puntata del festival della canzone italiana.

La prima parte della terza serata del festival, come da tradizione è dedicata alle cover, e purtroppo si è distinta soprattutto per i problemi tecnici nei vari duetti. Aprono la serata Noemi con Neffa, totalmente fuori tempo per un problema dovuto ad un ritardo nell’audio. Purtroppo non sarà un caso isolato poco dopo nell’esibizione di Nesli con Fasma si presenta un altro inconveniente: il microfono di Fasma resta spento.

La co-conduttrice della terza serata è stata la top model Vittoria Ceretti, la super modella appare un po’ fredda e a tratti poco affabile. Sono state 26 le esibizioni dei Big in gara, la serata è proseguita velocemente tra una canzone e l’altra.

A inizio puntata, i Negramaro hanno omaggiato Lucio Dalla, nel giorno del suo compleanno, cantando 4 marzo 1943. Poi ancora un omaggio, questa volta a Domenico Modugno con la loro versione di Meraviglioso.

Tra gli ospiti di Sanremo 2021, toccante è stato monologo dell’attrice Antonella Ferrari sulla sclerosi multipla. Verso le 23 Zlatan Ibrahimovic fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston e racconta la sua disavventura. Il calciatore è rimasto bloccato per 3 ore in autostrada a causa di un grave incidente. Grazie ad un tifoso del Milan è riuscito a raggiungere il teatro attraversando tutta Sanremo in motorino. Raggiunto dal suo amico Sinisa Mihajlovic hanno cantato Io vagabondo, accompagnati da Fiorello.

Achille Lauro mostra il suo terzo quadro, un omaggio alla musica pop, introdotto dal monologo di Monica Guerritore: lui, trasformato in una statua greca, canta Penelope con Emma.

Stasera andrà in onda la quarta serata e vedrà nuovamente tutti e 26 i Big sul palco, stavolta con la propria canzone, e la finale dei Giovani.