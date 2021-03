Chi è Gaudiano, il vincitore di Sanremo Giovani: tutto su di lui

Sanremo Giovani 2021. Tutto su Gaudiano, vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival.

Volge al termine la sfida di Sanremo Giovani. Il contest canoro dedicato alla scoperta di nuovi talenti ha avuto inizio come ogni anno la scorsa primavera e si è concluso stasera, durante la quarta serata della kermesse canora. Wrongonyou e Davide Shorty si sono aggiudicati i due premi della critica, mentre la vittoria è andata a Gaudiano. Scoprite qualcosa in più su di lui.

Chi è Gaudiano, tutto sul vincitore di Sanremo Giovani

Luca Gaudiano nasce a Foggia il 3 dicembre 1991. Si avvicina alla musica grazie a suo padre, che a 15 anni gli regala la sua prima chitarra, e prosegue il suo percorso musicale negli anni successivi, mentre parallelamente si trasferisce a Roma per studiare giurisprudenza. Dopo la morte del padre decide di trasferirsi a Milano e debutta con il singolo Le cose inutili, pubblicato in un 45 giri insieme al brano Acqua per occhi rossi. Poco più tardi arriva Polvere da sparo, dedicata proprio al padre. Si definisce “un reduce di guerra salvato dalla musica”.

Gaudiano descrive così il suo brano:

È la canzone che non avrei mai voluto scrivere, ma è anche il brano che mi ha permesso di parlare di questi temi, oggi, a Sanremo. È nata di getto, mentre uscivo da un periodo difficilissimo, al centro del quale c’era solamente l’assenza di mio padre. Io e lui avevamo un rapporto speciale. I momenti insieme sono diventati immagini, le immagini si son fatte spazio e io ho deciso di custodirle, per parlare di lui, di noi, del dolore e della mia rinascita. Questo è “Polvere da sparo”.

