Sara Croce in lingerie, abbassa la spallina del reggiseno e scatena il web – FOTO

Sara Croce tiene viva l’attenzione degli utenti attraverso uno scatto in lingerie: la visuale è a luci rosse

Per tenere viva l’attenzione degli utenti, Sara Croce ha pensato bene di pubblicare uno scatto con indosso una favolosa lingerie. Il pubblico di Instagram, d’altra parte, è in fermento in vista della nuova edizione di “Avanti un altro”, in onda da lunedì 8 marzo. La modella, che tornerà a vestire i panni della “Bonas”, è una delle colonne portanti del Minimondo.

La Croce affiancherà nuovamente Paolo Bonolis nel noto preserale di Canale Cinque. Confermata anche la presenza di Luca Laurenti, sul quale inizialmente persistevano alcuni dubbi. Impaziente di tornare in tv, Sara continua a deliziare i followers attraverso scatti favolosi: l’ultimo è stato pubblicato poche ore fa.

Sara Croce, il completino intimo è a luci rosse – FOTO

Una lingerie rosso fuoco per la “Bonas” di “Avanti un altro”, che su Instagram vanta oltre 800mila followers. Sara, che ha ricoperto anche il ruolo di “Madre Natura” a “Ciao Darwin”, si è decisamente distinta fra i personaggi del noto quiz: la sua prima apparizione risale alla stagione 2018/2019.

Nell’ultima immagine condivisa su Instagram, la modella è una vera esplosione di sensualità. Il completino intimo, che ne esalta le forme aggraziate, ha scatenato i bollenti spiriti dei followers, che si sono precipitati a commentare. Per stuzzicarli ulteriormente, Sara decide di giocare con la spallina: le reazioni sotto al post non tardano ad arrivare.

Nei commenti, si leggono soltanto complimenti e parole di apprezzamento nei confronti della “Bonas” di “Avanti un altro”. I fan, che la seguono costantemente, non si perderebbero per nulla al mondo la prima puntata del quiz, in onda a partire da lunedì.