Storie italiane, studio in imbarazzo: “Anche se stona va bene uguale”

Da giorni tutte le trasmissioni non fanno altro che parlare di Sanremo 2021, il Festival della canzone che quest’anno compie settantuno anni. A condurlo ci sono Amadeus e Fiorello, ormai la coppia del secolo, molto amata dal pubblico e dalla critica che non perde occasione di fare loro i complimenti. Oggi 5 marzo, Eleonora Daniele alla guida di Storie italiane, programma in onda ogni mattina su Rai 1, ha deciso di iniziare la puntata partendo da alcune critiche della terza serata sanremese.

Storie Italiane 5 marzo: prime critiche su Sanremo?

Ieri 4 marzo è stata la serata delle cover dove ogni concorrente in gara ha portato sul palco dell’Ariston la canzone scelta. Nella prima parte del programma, gli ospiti in studio non hanno perso occasione di commentare le stonature che si sono verificate nel corso della terza puntata. A lanciare la miccia è stato Valerio Scanu che ha parlato di Noemi e di come la sua esibizione fosse tutta fuori tempo. Poi ha preso la parola la cantante Fiordaliso che ha pensato che si trattasse di un problema d’intonazione ma Scanu si batte dicendo: “Orietta Berti non ce l’aveva, Annalisa non ce l’aveva perché sempre impeccabili – aggiunge – Bisogna allenarsi prima di andare sul palco, non bisogna aspettare i live”. Anche Bugo è stato messo nel cerchio degli stonati, ma la Daniele lo ha subito difeso affermando: “A me Bugo piace tantissimo – ironizza – anche se stona va bene uguale”.

Il commento su Fiorello

Nel pieno della discussione però la conduttrice ha voluto omaggiare ancora una volta il comico Fiorello che a differenza di tanti concorrenti è riuscito a fare una performance unica e inimitabile. “Fiorello passa da una canzone all’altra – si domanda la Daniele – perché non stona?”.

Fiorello torna a battere il record emozionando e divertendo il pubblico a casa con le sue esibizioni dalle mille sfaccettature.