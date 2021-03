Storie italiane, il commento scomodo su Sanremo: “Vi dico cosa cambiare”

E’ in onda un’altra puntata di Storie italiane speciale Sanremo 2021, di cosa si parla oggi 5 marzo? Ecco i dettagli direttamente dallo studio

Continua lo speciale Sanremo di Storie Italiane, programma in onda su rai 1 condotto da Eleonora Daniele che soprattutto in questi giorni sta incassando numeri di ascolti molto alti. Questa settimana non si parla d’altro: il Festival della canzone è l’argomento principale, la presentatrice e gli ospiti in studio non perdono occasione di commentare le puntate. Dopo aver parlato della coppia del secolo, Amadeus e Fiorello, e delle loro straordinarie performance, gli invitati hanno espresso la loro opinione sui concorrenti in gara.

Storie italiane: cosa deve cambiare a Sanremo 2021?

Ieri 4 marzo è stata la serata delle cover dove ogni concorrente in gara ha portato sul palco dell’Ariston la canzone scelta. Nella prima parte del programma, gli ospiti in studio non hanno perso occasione di commentare le stonature che si sono verificate nel corso della terza puntata. Dopo alcune critiche però è arrivata quella più grande da parte di Fiordaliso, ospite a Storie italiane. Facendo riferimento al concorrente Francesco Renga e alla decisione di aver scelto come collega Casa di lego, la cantante ha affermato: “Cambiamo stilista alla ragazza”. In studio tra una risata e un momento di imbarazzo prende la parola la conduttrice: “A me piace molto questa ragazza”. E Fiordaliso aggiunge: “E’ il taglio del vestito, vuoi una verità da noi o una bugia?”.

I commenti continuano nel corso della puntata: “Sembra una bambola di quelle russe” non riesce a trattenersi Fiordaliso; e poi prende la parola il giornalista in diretta da Sanremo: “Sconvolto dalla povera Casa di lego, cioè da come era vestita – commenta – io spero che questa mattina la prima cosa che abbia fatto è denunciare lo stylist”. La Daniele non sa più come parare la situazione.