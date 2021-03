La splendente giornalista, conduttrice televisiva e attrice italiana condivide con i suoi 117.000 followers un selfie da urlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Il post, pubblicato per ricordare ai seguaci l’appuntamento con il suo programma su Rete 4, ha avuto un boom di like e commenti: quasi 5.000 mi piace e più di 250 messaggi da parte di utenti che la riempiono di elogi e lusinghe. Tra i tanti complimenti, si legge: “Bellissima“, “Se tu fossi un sogno saresti la bellissima principessa del castello“, “Brava e bellissima“, oppure “Grande Veronica!“.

Nel selfie, l’influencer indossa una giacca bianca, sopra ad un altro indumento nero: il look le sta d’incanto!

Veronica Gentili dice la sua riguardo il programma che conduce su Rete 4: “La frenesia degli ascolti…“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Durante una delle sue interviste, Veronica racconta al pubblico ciò che pensa del programma Stasera Italia Weekend: “Io associo il programma che faccio a quella sensazione di alzarsi da tavola e avere ancora un po’ fame. Con 5 ospiti in 50 minuti hai ritmo garantito, ma se non li gestisci nella maniera migliore non fai parlare tutti allo stesso modo. Se ti riesce bene, la sensazione è che tu abbia messo un po’ di tutto di quello che è accaduto nella giornata“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

E ancora: “La frenesia degli ascolti l’abbiamo tutti, ma non abbiamo l’urgenza di doverci inventare la cosa strana e sui generis, urgenza che può avere la prima serata. La brevità rende in un certo senso più liberi“.