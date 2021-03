Vittoria Ceretti, vamp: vestito dalle trasparenze stupisce l’Ariston

Vittoria Ceretti si mostra sul palco dell’Ariston radiosa. Le trasparenze di uno degli abiti indossati mette in risalto il fisico mozzafiato.

La top model Vittoria Ceretti ha lasciato l’Ariston senza parole. La co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo ha indossato abiti mozzafiato.23 anni di Brescia, la modella si è distinta per il talento e il fascino. Durante la puntata ha sfoggiato abiti sublimi.

Il primo vestito, firmato Valentino, è un capo rosa e nero impreziosito da volant. Lunghissimo è lo scollo della schiena ad avere catturato l’attenzione del pubblico. Ma in particolare un dettaglio è finito al centro del mirino. Si tratta di un tatuaggio. Vicino al seno raffigura una sorta di segno zodiacale. Sui social si sono scatenati i commenti. Scattano anche i paragoni con il noto tatuaggio raffigurante una farfallina sfoggiata da Belen Rodriguez nel 2011 all’Ariston.

Ma è il capo indossato dalla Cerretti nella tarda serata a conquistare il pubblico. Sempre in black a lasciare senza fiato gli spettatori questa volta sono le trasparenze di un abito firmato Versace. Capelli tirati indietro, trucco marcato, il vestito monospalla e il gioco di vedo non vedo risaltano la perfetta silhouette di Vittoria. Subito partono gli applausi.

Vittoria Ceretti: conquista il pubblico con il suo fascino poi il commento sulla magrezza

La Cerretti è una nota modella. Sfila per le passerelle di tutto il mondo da quando ha 14 anni. Durante la serata si è mostrata molto emozionata. La giovanissima, impegnata nella settimana della moda, è tornata in Italia per calcare il palco di Sanremo al fianco di Fiorello e Amadeus.

Tra i commenti di apprezzamento spiccano le parole del conduttore Fiorello. Durante la serata il presentatore ha messo in scena un siparietto fingendosi un fotografo. Poi il commento relativo alla magrezza della ragazza che risponde decisa: “Un po’ di formette le ho”.

Una battuta che ha scatenato i commenti sui social. C’è chi si mostra contrario all’eccessiva magrezza imposta dal mondo della moda, c’è chi invece si scaglia contro il giudizio sul corpo della modella.