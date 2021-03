La moglie del famosissimo calciatore Mauro Icardi pubblica una foto sotto il sole d’estate: ai fan cade l’occhio proprio lì…

Nella didascalia scrive: “Necesito mucho esto“. Che tradotto significa: “Ne ho molto bisogno“.

La bellissima procuratrice sportiva, attrice e showgirl indossa un bikini color prugna piuttosto striminzito: l’occhio dei suoi 7,5 milioni di followers non può che cadere sulle sue indimenticabili curve!

Durante lo scatto, Wanda si trovava semi-immersa nell’acqua del mare, con lo sguardo rivolto verso il basso e i capelli sciolti.

In sole due ore, il post ha superato i 220.000 mi piace e i 2.000 commenti: in poco tempo è già virale!

Due foto speciali con due persone speciali: insieme sono la dolcezza!

Nelle due foto scattate a Parigi, Wanda è in compagnia delle sue due figlie avute con il suo secondo marito Mauro Icardi, cioè Francesca e Isabella.

La traduzione dell’ironica didascalia sotto il suo post è la seguente: “Realtà vs Instagram. Qualche consiglio per far uscire bene i tuoi figli in foto? Immagina con cinque! Per ora, per me, l’unica cosa che posso fare è scattate mille foto finché non trovo quella in cui tutti guardiamo la fotocamera”.

La foto, pubblicata circa 12 ore fa, ha superato i 130.000 like e i 430 commenti.

Tra i messaggi degli utenti si legge: “Che mamma stupenda e che belle bambine“, “Famigliola bellissima“, “Che belle le tue bimbe“, oppure “Prima di essere una bellissima donna, ti vedo una madre fantastica!! Ti stimo Wanda“.