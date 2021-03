Achille Lauro, la moglie di Boss Doms si scaglia contro di lui: “Ora parlo io”. Valentina Pegorer sta lanciando frecciatine sul suo profilo Instagram per la mancata presentazione a suo marito. Lauro si “scusa” ringraziandolo sui social

Achille Lauro è sicuramente il protagonista indiscusso di questo Festival di Sanremo, proprio come lo è stato del Festival dello scorso anno. Portò insieme a Boss Doms il brano “Me ne frego“, che fece tremare il palco dell’Ariston ma pure l’opinione pubblica che si divise completamente su questo duo che ogni sera portava in scena delle performance molto particolari.

Sanremo 2021, Achille Lauro torna con Boss Doms: le proteste della moglie Valentina per la mancata presentazione

per Valentina Pegorer, nel caso se lo fosse perso ✨✨✨ pic.twitter.com/Hl8Hu8pn25 — 𝖌𝖎𝖔 💐 (@blvblood_) March 6, 2021

Questa sera Lauro è tornato sul palco con il suo caro amico, e nella parte finale dell’esibizione ha ringraziato tutta la band che stava suonando per lui. Ha dimenticato di presentare Boss Doms, però, e su Instagram è scoppiata una polemica che è partita direttamente da Valentina Pegorer. La moglie del musicista non ha apprezzato questa dimenticanza da parte del cantante e ha lanciato frecciatine su Instagram: “” e ha cominciato a pubblicare contenuti chiaramente rivolti a Lauro dove definiva suo marito “star silenziosa“.

Sui social ci sono state diverse polemiche contro Valentina, perché attaccare Achille Lauro in questo modo per una presentazione può sembrare un po’ eccessivo. Achille, però, ha realizzato sicuramente il suo errore perché ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram di un momento di questa serata, precisamente quello in cui è entrato a braccetto con il suo amico. “Grazie a mio marito, reginetta del punk“.