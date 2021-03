Adriana Volpe stupisce tutti su Instagram. Cammina fiera e sicura di sé e mostra un lato A che non avevamo mai visto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Adriana Volpe più bella e sensuale che mai. La presentatrice in una versione super sexy su Instagram. La separazione dal marito le ha fatto bene? A quanto pare proprio sì. Raggiante, scura di sé, disinvolta. La bella bionda che oggi è al timone di Ogni Mattina su Tv8 pare essere rinata da quando ha lasciato alle spalle il matrimonio con il marito Roberto Parli.

Tra di loro i problemi erano iniziati già in seno alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, poi un’apparente riappacificazione fino alla fine definitiva con il divorzio. Lei e soprattutto la figlia Gisele erano serene aveva detto la Volpe.

Tutto falso ha risposto qualche giorno fa Parli che tramite le pagine di Nuovo ha specificato che un figlio non può essere sereno “in una situazione del genere”. E come questo rispedite al mittente anche le dichiarazioni della sua ex moglie che aveva detto che lui era geloso. “Da quando ci siamo conosciuti abbiamo vissuto in due città diverse – ha chiosato – Mi fidavo di lei e lei di me. I problemi sono cominciati negli ultimi tempi”.

LEGGI ANCHE –> Elodie, la minigonna è estrema. Difficile non guardare proprio lì. – Foto

Adriana Volpe, un lato A mai visto così

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

LEGGI ANCHE –> Bianca Guaccero, tutina e posa da femme fatale: da urlo – FOTO

Ma a quanto pare ad Adriana Volpe tutto questo non interessa. Lei si butta a capofitto nel lavoro tra conduzione e shooting fotografici. Quello che ha condiviso oggi sul suo profilo Instagram non passa di certo inosservato. Ha un pizzico di malizia in più la conduttrice, quello che forse fino a poco tempo fa, da donna sposata, non aveva mai osato.

Cammina fiera con un completo giacca e pantalone nero di seta con fiori e foglie bianche, sguardo da gatta, capelli sciolti e una camminata felpata. E sotto la giacca cosa c’è? Adriana si mostra solo con il reggiseno, nero di pizzo e un lato A che forse non avevamo mai apprezzato così come ora.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Fantastica grida il web ed i suoi fan che si chiedono a gran voce dove siano finiti i suoi 47 anni. Ci sono tutti ma lei non li sente affatto.