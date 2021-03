Aida Yespica, apertura di seno davanti: il movimento manda fuori di testa – FOTO

Aida Yespica fa sognare i fan di Instagram con un seno incontenibile, espressione di un’apertura a “V” da perdere il fiato

L’attrice di origini venezuelane, Aida Yespica ha inviato un “kiss me” ai propri beniamini di Instagram, con una foto da capogiro. Quasi nessuno tra gli appassionati è riuscito a trattenere il respiro di fronte al repertorio di qualità fisiche, da sempre “arma” vincente di una carriera da modella navigata.

La partecipazione al concorso di bellezza, Miss Venezuela apre un mondo di opportunità per lei, che sceglie l’Italia come realtà più congeniale alla realizzazione dei suoi sogni. E’ proprio nel Belpaese, che riesce a trarre il meglio. Poco dopo gli anni 2000 inizia l’avventura di “2 Bulldozer” per poi completarsi con l’adesione al reality show dei naufraghi, L’Isola dei Famosi.

Negli ultimi dieci anni, la Yespica ha avuto diverse chiamate nel mondo dello spettacolo del cinema. Ha recitato per i film natalizi di Aurelio e Luigi De Laurentiis, dove ha messo in mostra peculiarità che neppure lei si immaginava di avere

Aida Yespica, l’obiettivo schiaccia troppo le curve e… al via lo spettacolo

Nonostante una carriera in fortissima ascesa, Aida Yespica non si è accontentata della prima opportunità di lavoro che le è stata proposta. La forza di volontà e la determinazione di far valere le proprie indiscusse capacità la portano a fare scelte che in seguito faranno felici i suoi “spettatori”.

Uno dei motivi per cui la Yespica ha progredito nel mondo dello spettacolo è proprio grazie al rifacimento del seno. La madre di Aron Ferrari si è sottoposta per ben due volte alle operazioni di chirurgia plastica, fino a ritrovare una dimensione tale, di cui lei stessa si dice soddisfatta.

Nonostante fosse passato tanto tempo dal risultato dell’operazione, quell’incredibile seno è tornato a dominare n lungo e in largo, i riflettori. A differenza della altre volte, stavolta c’è la consapevolezza di manifestare la grandezza del “mezzobusto“.

Una scollatura a “V” apre ai follower ad un mondo di sogni e immaginazioni che lasciano il ricordo, indelebile. Aida Yespica vi farà perdere la testa, non appena deciderà di far oscillare e scuotere un’incontenibile lato A con un movimento da modella “Latin Lover”