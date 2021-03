Alessia Marcuzzi, come sua mamma l’ha fatta… il VIDEO diventa virale

Alessia Marcuzzi diverte i suoi fan grazie ad un video in cui si mostra in un momento intimo della giornata con un finale a sorpresa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Che tra i punti di forza di Alessia Marcuzzi non ci fosse soltanto la bellezza è cosa ben nota ormai da diverso tempo. La iena più amata d’Italia infatti è riuscita a conquistare negli anni un posto nel cuore del pubblico soprattutto grazie alla sua simpatia ed ironia. La sua capacità di prendersi in giro e di smontare quello stereotipo di bellona bionda le ha garantito la possibilità di contraddistinguersi dal resto delle sue colleghe. Questo suo talento particolare, oltre che nel corso delle sue trasmissioni, viene spesso fuori attraverso le foto e i video che condivide sul suo profilo social. Un modo per mantenere ben saldo il rapporto con il pubblico che tanto la ama a cui sa regalare non solo immagini cariche di fascino e sensualità ma anche un sano sorriso. Alessia infatti è riuscita ad entrare nelle fantasie dei fan forse proprio perché è stata capace di combinare con un equilibrio impeccabile bellezza e simpatia.

Il video condiviso da Alessia Marcuzzi

Sul suo profilo Instagram Alessia Marcuzzi ha voluto condividere un video che ha la capacità, oltre ad incantare i tantissimi follower con la sua bellezza, anche di strappare loro un sorriso. Nelle immagini si può apprezzare la presentatrice che si mostra appena sveglia di fronte allo specchio del suo bagno. Dopo essersi rinfrescata il viso Alessia si concede alla camera mentre inizia a prendersi cura della sua bellezza. Un velo di crema sul volto per conferirgli morbidezza e luminosità. Dopo soltanto un tocco di rossetto rosso per rendere la labbra ancora più carnose e sensuali.

Dopo aver abbandonato l’elastico le basta infine una leggera sistematina ai capelli biondi per trovare nello specchio un’immagine capace di soddisfare lei e i suoi 5 milioni di fan del noto social network. Un ultimo sguardo al suo riflesso e un pollice in su per esprimere il suo compiacimento e poi si può andare ad affrontare la nuova giornata. Uscendo dalla stanza però un imprevisto: la porta chiusa contro cui Alessia va a sbattere.