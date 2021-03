Alice Campello, solo la maglietta in casa, sotto il nulla. Divina – FOTO

Alice Campello con l’ultima foto pubblicata sui social sferra un colpo pesantissimo nell’accesa guerra fra wags

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello-Morata (@alicecampello)

Alice Campello grazie agli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram conquista sempre più punti nella classifica delle wags, ovvero le mogli e le fidanzate degli sportivi famosi. La sexy signora Morata infatti, grazie ad una foto condivisa per ringraziare delle attenzioni ricevute in occasione del suo 26esimo compleanno, sbaraglia ogni possibile concorrenza. La modella si è lasciata ritrarre di spalle mentre indossa una maglietta di calcio con il numero 26 e il suo nome. A lasciare i follower a bocca aperta è la scelta di indossare soltanto la casacca lasciando scoperte le fantastiche gambe tornite. Ovviamente a coprirla è la maglia bianconera della Juventus, la squadra in cui attualmente milita suo marito. Alice di schiena per mostrare la casacca personalizzata mettendo così in risalto le generose forme del suo statuario Lato B. I magnifici capelli biondi e il sorriso luminoso completano l’immagine di una donna fantastica che a buon ragione festeggia il suo compleanno circondata dall’amore di famiglia e fan.

LEGGI ANCHE -> Elisa Isoardi selvaggia, la spallina scende e la luce si accende: è pazzesca – FOTO

La romantica dedica ricevuta da Alice Campello