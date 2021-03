Amadeus e Giovanna: svelato il nome dell’intrusa nella coppia

Un’intrusa si intromette nella vita della coppia più chiacchierata del momento: quella composta da Amadeus e Giovanna Civitillo. Di chi si tratta?

La moglie dell’attuale conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, continuerà il suo percorso televisivo grazie alla decisione degli sponsor di qualificarla con il ruolo di presentatrice per Prima Sanremo. Sotto la luce dei riflettori e secondo il parere di molti telespettatori, mai come adesso la donna dagli outfit sgargianti Giovanna Civitillo, pare che stia mostrando la sua vera sé. A scuotere l’affiatamento della coppia quotidianamente sarebbe però la presenza di un’altra prima donna nella vita di Amadeus. A rendere pubblica la rivelazione è stata la stessa Giovanna in una delle sue recenti interviste.

Leggi anche —>>> Amadeus dice “basta”: il perentorio stop alle polemiche su Giovanna

Amadeus e Giovanna, e l’inattesa rivelazione: di chi si tratta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da #SanremoConCorrenti (@hastagsanremoconcorrenti21)

Potrebbe interessarti anche —>>> Giovanna Civitillo, il vestito rosso e la scollatura da censura. Unica – FOTO

Tutti gli indizi forniti dalla showgirl e moglie di Amadeus, Giovanna, verterebbero su un ruolo appartenente alla famiglia dello stesso conduttore. Si tratta dunque niente meno che della suocera di Giovanna, e mamma di Amadeus, Antonella Sebastiani. “Mi controlla. Mi vuole molto femminile. Pensare che nella vita di ogni giorno sono sempre in jeans e scarpe da ginnastica…“, avrebbe sentenziato Giovanna parlando del forte ascendente che la donna ha nei suoi confronti. Ma nonostante si tratti di una presenza molto attiva nella vita dei due celebri innamorati, in realtà si nasconde un rapporto molto profondo e fatto di altrettanta reciprocità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

“Mia suocera mi chiama sempre dopo avermi visto in tv”, ha continuato la showgirl non potendo reprimere il suo pensiero per quel che riguarda evidentemente i suoi ultimi accostamenti in fatto di abbigliamento. “Non vuole che metta i pantaloni“, ha poi rivelato puntualizzando le preferenze della mamma adottiva: “solo vestiti. È la mia prima fan“.