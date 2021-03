Anna Tatangelo, vestitino cortissimo, calze da urlo e lingua fuori

Anna Tatangelo ancora una volta sconvolge la rete e lascia tutti di stucco. Pomeriggio di coccole ma il look è da capogiro

Tutti la credevano la farfalla e invece non era affatto lei. Tutti solidali con Francesco Facchinetti che fino alla fine ne è rimasto stra convinto e invece nel momento dello svelamento si è dovuto ricredere. Di chi parliamo? Di Anna Tatangelo che a Il cantante mascherato ha tenuti tutti con la curiosità di capire se davvero sotto la maschera di farfalla ci fosse lei oppure no.

E nemmeno la sua partecipazione come ospite duettando con lupo è servito a far ricredere il pubblico. Molti erano quelli che pensavano che fosse tutto architettato dalla padrona di casa Milly Carlucci. Far vedere Anna come ospite e far credere che non ci fosse lei sotto quella bellissima maschera. E alla fine però la cantante di Sora non c’era davvero.

Lei lo aveva detto dall’inizio che non era lei, ma in questi casi si sa, non si può rivelare la propria identità, ma questa volta aveva ragione. La farfalla era una bellissima e bravissima Mietta. Ed i più attenti lo avrebbero dovuto capire perché dopo l’esibizione Anna aveva mostrato il suo ritorno a casa con il figlio Andrea che le aveva preparato il cioccolato fuso con le fragole. E anche questo pomeriggio l’ex di Gigi D’Alessio si è consolata così, non prima di condividere però il suo outfit, pazzesco.

Anna Tatangelo fa impazzire i fan, il look è pazzesco

Pomeriggio di coccole per Anna Tatangelo che si delizia con fragole e cioccolato e di attacchi di cuore, invece, per i suoi follower. Cosa sarà mai successo vi starete chiedendo?

Semplicemente la condivisione del suo look. Un vestitino nero cortissimo, calze particolarissime, piene di intrecci, e la lingua di fuori. Non serve molto alla bella e bombastica cantante per scatenare un putiferio in rete.

Lei è bella sempre ma quando lancia queste chicche i suoi follower impazziscono. Usa il boomerang per farsi vedere, un leggero occhiolino e lo specchio dell’ingresso di casa sua da dove ormai scatta tutte le sue pose ed i suoi look da capogiro. Disarmante Anna e chissà quanti vorrebbero essere al posto di quello specchio!