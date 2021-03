Annalisa, adagiata sul letto è puro spettacolo – FOTO

Annalisa, direttamente da Sanremo si prepara per la finale del Festival della canzone italiana. Adagiata sul letto è puro spettacolo.

Un Sanremo atipico ma non privo di emozioni. I cantanti si preparano alla serata finale sempre rimanendo all’interno delle loro camere d’albergo. E Annalisa è una di queste: direttamente dalla camera che l’ha ospitata in questi giorni, l’interprete in gara col brano dal titolo Dieci ammette: L’ultima volta è sacra. Pronta per stasera. Adagiata sul letto, è davvero bellissima: il minidress animalier conferisce un tocco piccante all’outfit scelto dalla cantante. A cui ha abbinato un tronchetto in pelle ed un giubbino biker. Le gambe sono lasciate scoperte e ammirarle diventa d’obbligo.

Annalisa, misterioso mazzo di fiori ed un bigliettino speciale

Tra le storie di Instagram, Annalisa ha postato un mazzo di fiori bello e con un biglietto molto dolce in cui viene dato un grosso in bocca al lupo per stasera. La cantante sembra gradire molto questo dono e lo posta sui social con tanto di cuori. Chi è stato l’autore di questo nobile gesto? Si tratta di Simone Baroni, coreografo che ha avuto il piacere di collaborare con Annalisa nel videoclip del brano sanremese. Ma non pare che ci sia solo un rapporto lavorativo tra i due; curiosando sul profilo del ballerino infatti emerge il disappunto per il 17esimo posto della cantante in gara nella classifica redatta ieri dalla Sala Stampa. E non ha usato mezzi termini per difenderla a spada tratta.

Chi si deve picchiare in sala stampa per aver messo Annalisa al 17esimo posto? Sicuramente non le manda a dire.