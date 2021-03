Appassionati di animali? Ecco tutti i film d’animazione da non perdere

Siete degli inguaribili appassionati di animali? I vostri bambini vorrebbero adottare un orso parlante? Ecco tutti i film d’animazione da non perdere.

Se siete degli inguaribili appassionati del mondo animale allora questo piccolo approfondimento sarà di vostro gradimento. Non sempre è possibile ammirare le bellezze che intercorrono quotidianamente nella vita degli animali, alcuni ben lontani dalle nostre routine, altre appartate negli zoo d’apparenza. Eppure un modo per continuare a stare a contatto con questo tipo di realtà esiste. Ed è quella di entrare nel mondo stavolta della fantasia dedicato appositamente per loro. Pronti a scoprire quali film d’animazione, dedicati a più disparati esemplari esistenti, non potete assolutamente non aver ancora visto?

Appassionati di animali? Quali film d’animazione non potete non aver ancora visto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da good movie quotes (@gofites)

Esistono differenti generi e tipologie di film d’animazione dedicati agli animali, alcuni sono classificati come entusiasmanti commedie animate, altre invece portatrici di un cospicuo bagaglio emotivo, come la veritiera esperienza di Hachiko, sono pronte a far scoppiare in lacrime di commozione i loro spettatori. Fra alcune che potrebbero suscitare il vostro interesse, ed appartenenti alla prima categoria, vi sono: Galline in fuga, i ben quattro episodi de L’era Glaciale, la divertente storia di un gatto arancione e irrimediabilmente fuori dal comune Garfield, la travolgente scoperta di un gioco capace di cambiare un’intera esistenza: Jumanji, ed un altro episodio di pennuti stravaganti con Chicken Little – Amici per le penne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melodie (@mainstreetmelodie)

Mentre se si hanno particolarmente a cuore le storie più complesse e strappalacrime, allora vi si consiglia la visione delle seguenti pellicole, in primis quella dell’insostituibile cartone di formazione de Il Re Leone, poi le avventure di un simpatico orso ed una sospettosa pantera al fianco di Mowgli ne Il Libro Della Giungla e per finire due grandi classici: l’emozionante Io & Marley ed il capolavoro di Lassie.