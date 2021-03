Il brano di Arisa nasconderebbe un messaggio di Gigi D’Alessio per la Tatangelo

Nella canzone “Potevi fare di più” presentata da Arisa al Festival di Sanremo sembra nascondersi un messaggio di Gigi D’Alessio rivolto ad Anna Tatangelo

Fin da quando Arisa ha fatto il suo esordio sul palco dell’Ariston per la 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Potevi fare di più” scritto da Gigi D’Alessio sono nati dei pettegolezzi. Per i tanti infatti che hanno ascoltato la canzone in cui si parla di uno struggente amore finito è stato inevitabile fare un’associazione con la vita privata dell’autore. Nel testo esaltato dalla voce di Arisa si può leggere tutta la sofferenza e il rimpianto per la fine di una relazione importante. L’artista racconta infatti della solitudine che si prova dopo che una storia importante si chiude. I versi “torno a casa e fa festa solamente il mio cane” dipingono appunto una scena desolante. Se è vero quindi che un cantautore riesce a dare corpo anche ad emozioni non sue è difficile non credere che D’Alessio non si sia ispirato a se stesso e alla rottura con la Tatangelo.

Gigi D’Alessio e la sua storia con Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno vissuto una lunga e intensa relazione durata ben 14 anni. All’inizio, quando la storia tra i due è uscita allo scoperto, in pochi avrebbero scommesso sulla durata del loro amore. Con una grande differenza d’età a separarli la coppia si era conosciuta quando l’artista napoletano era sposato da circa 20 anni con Carmela Barbato ed era già padre di 3 figli. Nonostante le critiche e le difficoltà private che la nascita della nuova relazione ha comportato Gigi e Anna hanno deciso comunque di vivere la loro unione d’amore e professionale. In diverse occasioni infatti la cantante di Sora ha avuto l’opportunità di portare in scena testi scritti appositamente per lei da D’Alessio.

Nel marzo del 2010 la coppia si rafforza grazie all’arrivo di Andrea anche se dopo 8 anni i due si dicono addio per la prima volta. Dopo un periodo in cui la scintilla sembrava essersi riaccesa. Purtroppo all’inizio del 2020 Anna Tatangelo usa il suo profilo Instagram per rivelare ai fan la fine della loro storia.