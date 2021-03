La D’Urso appare stupenda seduta sul divano a gambe scoperte con i suoi due cagnolini, ed è bellissima e sorridente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso meravigliosa seduta sul divano con un vestitino corto, gambe in vista e cagnolini accanto a lei. Arriva anche il mi piace di Eva Henger che approva. In tantissimi commentano la dolce foto:”Barbara la tua dolcezza è unica, il tuo cuore è anche loro”, “Tutti noi vorremmo avere una zia come lei signora D’Urso”. Però non mancano nemmeno le critiche come sempre:“Ormai pur di avere qualche link in più, sei diventata animalista? Se non ti seguono più sui social cosa inventerai? Visto gli ascolti record!”.

LEGGI ANCHE>>>Silvia D’Avenia sopra nulla, sotto via i jeans. In slip è suprema-FOTO

Barbara D’Urso guarda Sanremo e condivide le esibizioni che preferisce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Francesca Michelin si stende e fuori la lingua. La FOTO FA BOOM di like

La D’Urso ha fatto vedere nelle stories che stava guardando Sanremo e ha ripreso le esibizioni che ha preferito. Prima i Maneskin, poi Noemi che commenta anche definendola “Pazzesca” e anche Malika Ayane di cui dice che la ama. Commenta poi la performance stravagante ma geniale di Achille Lauro che ieri sera ha incluso anche Fiorello, che per l’occasione si è travestito tutto di nero con una corona di spine. Commenta anche Arisa con un cuore e i Coma cose. Insomma la D’Urso segue Sanremo in tutto e per tutto, non si perde un momento.

D’altronde in questo momento difficile fa piacere avere il festival che riempie le case di musica e di show. Tra Fiorello che strappa una risata e gli show di Lauro, davvero un Sanremo indimenticabile, nonostante le critiche mosse sempre e comunque. Ieri in studio Barbara D’Urso ha chiamato alcune donne dello spettacolo per parlare dei calendari sexy fatti da qualche mamma. Era chiaro che potesse scoppiare il caso tra i pareri contrastanti, ma mai si poteva immaginare una cosa del genere. Maria Monsè e Patrizia Groppeli hanno cominciato una discussione sfociata in parole e termini pesanti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

“Sei una cretina e un’oca” e “tu un’arpia”, questi sono solo pochi dei termini che si sono dette le due donne. La D’Urso per placare gli animi ha chiesto alle due di chiedersi scusa a vicenda ma il risultato è stato che hanno chiesto solo a lei, a Barbara. Nello studio di Pomeriggio 5 le discussioni accese non sono mai mancate e con un tema del genere era inevitabile.