Bugo: “Il mio Festival offuscato, è pesante”

Bugo ha presentato oggi il suo nuovo album e ha parlato della sua partecipazione a Sanremo. Alla conferenza stampa eravamo presenti anche noi di YesLife

Bugo, grande protagonista di questa 71esima edizione del Festival di Sanremo ha presentato oggi il suo nuovo album Bugatti Cristian, su etichetta Mescal e distribuito da Sony. Il progetto include cinque nuovissime canzoni, tra le quali E invece sì, il brano in gara a Sanremo. Del suo nuovo lavoro e della partecipazione al Festival Bugo ne ha parlato oggi in una conferenza stampa alla quale eravamo presenti anche noi di YesLife.

Lui era uno tra gli attesissimi sul palco dell’Ariston quest’anno dopo la querelle dell’anno scorso con Morgan, una sua rivincita personale potremmo dire ma che non lo ha soddisfatto a pieno. Il cantante infatti non ha nascosto che la sua partecipazione è stata ancora offuscata dalle vicende dello scorso anno e per un artista è qualcosa di pesante, ha ammesso.

Ieri sera, infatti, prima dell’esibizione il cantante ha sbottato sui social stufo di tutto quello che si dice su di lui riferito ad una storia ormai archiviata, cose su di lui che non centrano “nulla con la musica” ha precisato. Fino ad ora è rimasto in silenzio e non ho mai replicato. Si è sentito deriso dai giornalisti Bugo: “Sono qui al Festival per parlare di musica – ha detto – Lo so che è un anno difficile per tutti e fare un disco è un lavoro delicato, soprattutto ora. Mi dispiace che non si parli di questo e che invece ci si continui a chiedere dove sia Bugo”.

“Penso e credo che per alcuni la mia musica non è stata importante e io ne ho sofferto tanto, lo riconosco e per questo ieri ho voluto alleggerirmi”. Con che spirito sta affrontando il Festival? Con la voglia di cantare e il suo “modo di essere, anche impreciso”, con la voglia di cantare la sua canzone, questo è l’obiettivo principale ha sottolineato.

Bugo: “Ecco il mio nuovo album”

Un re pack con la corona d’alloro viene definita questa nuova proposta di Bugo. Un album che si pone come la continuazione del precedente e che contiene cinque brani inediti. Oltre alla canzone sanremese anche Meglio, impreziosito dal featuring dei Pinguini tattici nucleari con i quali Bugo ha duettato all’Ariston nella serata della cover.

Con loro è nata una bella amicizia ha raccontato il cantante, lo scorso anno proprio dietro le quinte dell’Ariston cantando una canzone dei Beatles, poi si sono incontrati per la Nazionale cantanti e come giurati per il Festival di Castrocaro e così per Meglio Bugo ha sentito che le sonorità erano proprio nelle corde della band rivelazione di questo anno che ha accettato ben volentieri la collaborazione con lui. Cosa ripetuta poi anche a Sanremo.

Proprio al Festival Bugo ha cercato di rimanere molto concentrato e lanciare il suo messaggio, quella della rivincita espresso anche in E invece sì.