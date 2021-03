Carolina Casiraghi divina. Il VIDEO con un bikini illegale

Carolina Cristina Casiraghi non smette mai di stupire il web e su Instagram si lancia in un nuovo progetto. Tik tok e video

Torna a far girare la testa sui social con le sue performance mai banali. Carolina Cristina Casiraghi è sempre più attiva sui social dove condivide con i fan non più solo foto allettanti ma anche video che non rimango di certo fermi lì. Fanno il giro del web in un batter d’occhio, ma d’altronde è quello l’obiettivo della donna no? Fin dal primo giorno che è apparsa sui social ha voluto mostrare un’immagine di sé lontana dagli stereotipi, un’icona rivoluzionaria e fuori dagli schemi.

Carolina Casiraghi: video bollenti? Di più

Telecamera accesa, filtro in azione ed è subito Carolina Casiraghi. In intimo, lancia una nuova moda, quella dei tik tok e dei video davanti allo specchio. A coprirla solo un perizoma e un reggiseno che fanno da scudo alle sue forme, ma non troppo. Infatti il fondoschiena è in bella vista e nella parte davanti i fan viaggiano con l’immaginazione. Carolina Cristina non segue la moda, lei è moda. Imprevedibile, dinamica, mai ordinaria, il mondo reale le sta stretto e così sceglie l’alternativa, una vita parallela che la rende unica e autentica.

I follower crescono giorno dopo giorno, attualmente sfiorano i trecento mila. La raperonzolo dai capelli lunghi e dal cuore ribelle mostra tutto quello che ha e lo fa ogni giorno in moda diverso. Sorprendente, accattivante e sempre un passo avanti. Chissà a cosa starà pensando per conquistare un’altra fetta del web.

Una vera forza della natura, non le manca nulla ha tutti gli attributi per essere la regina del web e sembra ci stia riuscendo.