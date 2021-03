Chiara Biasi il viso è nascosto ma il lato B si vede bene – FOTO

Chiara Biasi sconvolge il suo pubblico dei social condividendo uno scatto in cui il vero protagonista è il suo statuario lato B

Chiara Biasi ogni giorno che passa conferma la sua posizione fra le regine dei social. Nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Intagram l’influencer lascia tutti a bocca aperta regalando un immagine capace di stamparsi a lungo nella mente dei fan. In questa foto Chiara indossa un grazioso bikini a fiori che avvolge le sue curve sinuose destinate a far sbandare i cuori dei follower. L’obiettivo con la sua angolazione scelta riesce a mettere in primissimo piano lo statuario lato B che diventa inevitabilmente il protagonista assoluto dello scatto. In questo modo la Biasi ha probabilmente cercato di mettere in rilievo il costume da bagno che intende pubblicizzare relegandolo però a semplice contorno di ben altri orizzonti. La sinuosità delle sue forme, molto lontane dagli stereotipi di magrezza che impazzano sulle passerelle, riescono a regalare un’immagine di donna completa che sa affascinare grazie alla bellezza mediterranea che Madre Natura le ha donato.

Chiara Biasi e gli scherzi della popolarità

Chiara Biasi è diventata in breve tempo una delle influencer più seguite dai fan sui social e per questo particolarmente ambita dai marchi di tutto il mondo per le proprie campagne pubblicitarie. A volte però tanta popolarità può creare anche qualche problema e far incappare un personaggio in scherzi da parte di alcune trasmissioni televisive. Proprio questo è stato infatti il caso di Chiara Biasi che è diventata il bersaglio di uno scherzo ideato da “Le Iene” e per il quale è finita al centro di accese polemiche. L’influencer era stata attirata con l’inganno per partecipare alla pubblicità di un marchio cinese. Alla modella era stato proposto di farsi riprendere seduta su un water e “a cavallo” di un assorbente per una campagna pubblicitaria che le avrebbe fatto guadagnare ben 80 mila euro.

Una possibilità immediatamente scartata da Chiara che è stata successivamente attaccata sui social per una sua uscita infelice. Nel corso dello scherzo ha infatti dichiarato che per quella cifra non si alza neppure dal letto provocando la reazione indignata del web.