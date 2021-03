Claudia Ruggeri, in attesa di “Avanti un altro” sfodera un seno indimenticabile – FOTO

Claudia Ruggeri grazie ad una foto pubblicata sui social inizia a scaldare l’atmosfera in attesa del suo ritorno in tv

Tutto pronto per il ritorno in tv di Claudia Ruggieri che come al solito avrà il compito di surriscaldare la temperatura nello studio di “Avanti un altro“. Da lunedì 8 marzo infatti il fortunato programma di Paolo Bonolis tornerà nella fascia preserale di Canale 5 e per i suoi primi 10 anni non poteva certo fare a meno di Miss Claudia. L’amatissimo personaggio televisivo infatti tornerà ad allietare gli italiani, con la sua simpatia e le sue forme generose, per saziare i loro occhi prima di cena. Accanto alla Ruggieri e al mitico mattatore ci sarà l’immancabile presenza del maestro Luca Laurenti. Il programma inoltre sarà impreziosito da alcune riconferme come quella della dottoressa Maria Mazza, la bona sorte Francesca Brambilla e Chiara Cremaschi. Irrinunciabili anche i personaggi di Franco Pistoni nelle vesti dello iettatore e il bonus Daniel Nilsson. Il cast si arricchirà inoltre della bonas Sara Croce e della partecipazione di tanti altri nuovi elementi.

In attesa del ritorno in tv la foto di Claudia Ruggieri

In attesa di tornare nel mitico studio Mediaset Claudia Ruggieri inizia a stuzzicare gli animi dei fan regalando alcuni indimenticabili scatti sul suo profilo Instagram. Nell’ultima foto condivisa si mostra mentre indossa un vestitino nero lucido che ha la particolarità di essere dotato di una maliziosa scollatura. Il generoso décolleté è infatti ben visibile così come pure il reggiseno che lo avvolge riuscendo a spostare totalmente l’attenzione del pubblico. Se infatti la prima cosa che su cui l’immagine riesce a catturare gli occhi dei follower è il suo viso, immediatamente dopo lo sguardo è destinato a spostarsi un po’ più in giù. Nello scatto Claudia mostra orgogliosamente tutta la sua bellezza mediterranea con i lunghi e ondulati capelli neri che le ricadono sulle spalle.

Sguardo deciso quasi a voler rivolgere l’anima verso l’orizzonte e sorriso appena accennato completano un’immagine a dir poco celestiale. Il modo in cui la Ruggieri si è messa in posa, si presume all’interno dello studio di “Avanti un altro“, le conferisce l’aria della vera padrona di casa del programma televisivo.