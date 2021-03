Grande Fratello Vip. Dayane Mello: “Vi dico la verità sul mio rapporto con Rosalinda Cannavò”. La quarta classificata di questa edizione è stata ospite a Verissimo

Dayane Mello è stata una delle protagoniste indiscusse di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Sicuramente si è contesa per tanti mesi la vittoria con Tommaso Zorzi, lei molto amata dal Brasile aveva un pubblico che la supportava e faceva del suo meglio per portarla fino alla fine: dall’altra parte, Tommaso, che ha conquistato l’Italia con il suo talento intanto e si è fatto spazio pian piano nel mondo della televisione. Dayane oggi, ospite a Verissimo, ha raccontato il suo percorso nella casa che è proseguito fino alla fine tra alti e bassi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip, Dayane Mello: in arrivo proposta da Malgioglio. Accetterà?

Dal Grande Fratello a Verissimo: oggi ospite Dayane Mello

Nella casa più spiata d’Italia, Dayane ha vissuto davvero di tutto. Un lutto tremendo a tre settimane dalla fine che l’ha messa davanti alla decisione di restare o di andar via. A fatica ha deciso di rimanere nella casa e di continuare il suo percorso. “L’ho fatto per mia figlia Bubi. Non ci vedevamo da tanti mesi, se fossi tornata a casa mi avrebbe vista stare male. Ho fatto bene a rimanere, ho avuto la fortuna di essere circondata da esseri umani che hanno messo da parte il gioco e si sono presi cura di me” ha raccontato. E poi ha avuto modo di parlare finalmente del suo rapporto con Rosalinda: “Nei primi mesi ho provato per lei qualcosa di davvero molto forte, ma non si trattava di amore“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Dayane Mello: dopo la finale arriva la FOTO con la figlia, emozionante

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nella casa, a pochi giorni dalla finale, Dayane aveva dichiarato di essersi innamorata di lei, per poi ritornare sui suoi passi e sminuire tutto ad un sentimento di amicizia.