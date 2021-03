La conduttrice di Dazn infiamma il web con una Instagram Stories in cui mette in mostra tutta la mercanzia. E i fan, come sempre, ringraziano!

Diletta è un sogno ad occhi aperti e lo sanno bene i 7,6 milioni di followers che la seguono costantemente sui social e a cui lei regala degli scatti da capogiro. Costante del suo profilo Instagram un lato B da urlo e un seno che è uno dei più cliccati sul web. La bella siciliana, classe ’91 a bordocampo infiamma i tifosi e sui social tutti i suoi seguaci.

Molto amica di Elodie, la cantante che ha avuto di recente un grande successo sul palco dell’Ariston come coconduttrice della seconda serata, spesso postano delle foto insieme su Instagram che sono un tripudio di like e commenti.

Bellissime e affascinanti non possono che calamitare tutti gli occhi su di loro ogni volta che pubblicano una foto che fa subito il giro del web.

Diletta e un lato A sensazionale