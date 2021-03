Eleonoire Casalegno e la voglia di … “si la sento nell’aria” – FOTO

Elenoire Casalegno, ex modella e conduttrice televisiva, è una donna dello spettacolo molto amata. Ha tanta voglia di relax, sui social scrive che già sente l’estate.

Elenoire a diciotto anni partecipa a Look of the year (concorso per aspiranti modelle) e viene notata per condurre il programma musicale Jammin, in programmazione su Italia 1. Negli anni seguenti si fa strada sul piccolo schermo affiancando personaggi di tutto rispetto come, Massimo Lopez, Raimondo Vianello, Caudio Cecchetto, Corrado Tedesco; è stata anche protagonista del programma di Mistero, condotto da Daniele Bossari.

La bellissima Elenoire è stata travolta da diversi amori con uomini dello spettacolo, come Francesco Facchinetti, Vittorio Sgarbi, Omar Pedrini, Matteo Cambi e Dj Ringo dal quale ha avuto la figlia Swami.

Dal fascino rock è una delle figure più amate dai telespettatori italiani, è molto seguita anche sui sociale si presenta con un profilo Instagram molto curato sul quale mostra diversi momenti delle sue giornate.

Elenoire Casalegno “già sente l’estate”, in foto divina come sempre

Elenoire è molto impegnata a causa dei vari impegni lavorativi, l’Italia (come il mondo intero) combatte già da un anno contro il coronavirus ma la conduttrice pensa positivo. Con il suo scatto su Instagram cerca di guardare ai mesi caldi, e scrive: “Già sento l’estate…speriamo bene..”. Un incoraggiamento per se stessa e per i suoi follower.

Nello scatto la bella Elenoire sfoggia un look estivo, maglietta bianca e mini gilet di jeans, fisico in gran forma e sguardo penetrante. Con un semplice scatto Elenoire riscuote notevole successo e i fan la tempestano di commenti e like.