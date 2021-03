Elettra Lamborghini, “Era meglio l’anno scorso”. Il post che fa discutere – FOTO

Quest’anno il Festival senza Elettra Lamborghini è molto diverso, è stata lei stessa a esprimere ciò che ne pensa indossando una maglietta inequivocabile

Nell’ultimo scatto postato sulla sua pagina Instagram da 6,5 milioni di follower, Elettra Lamborghini ha espresso senza mezzi termini ciò che pensa di questa edizione del Festival che si sta gustando comodamente da casa.

Nello scatto indossa una t-shirt con un messaggio inequivocabile annodata in vita, ha il pancino tonico di fuori e un paio di leggings militari che ne enfatizzano le curve prorompenti dei fianchi. Vediamo che cosa ha detto la showgirl che ha fatto tanto discutere sui social.

Elettra Lamborghini commenta il Festival sui social, anche i Pinguini le rispondono

“O no?! La veritá fa maleeee ajajajaaj solo perché c’ero io 😂 si fa per rideeee ovviamenteee mi conoscete❤️❤️tanto love ❤️ #Sanremo2021 e comunque io sono #TeamOriettah #IostoconOriettah 😂❤️” scrive Elettra Lamborghini nell’ultimo post postato sui social.

La sua maglietta però parla per lei: “Sanremo era meglio l’anno scorso”, una t-shirt emblematica de Le magliette della salute, noto brand d’abbigliamento iconico per gli slogan che trasmette. Ed Elettra non si è certo lasciata scappare questa provocazione. Senza di lei quest’anno il festival è molto più triste. Ed ovviamente è per il team Orietta Berti che quest’anno si sta proponendo come un’araba fenice in mezzo ad un parterre di soli giovanissimi.

Del suo stesso avviso moltissimi fan della cantante che approvano ciò che ha scritto nel feed di accompagnamento dello scatto: “Quest’anno Orietta è la quota twerk”, “Senza di te non è lo stesso” e anche i Pinguini Tattici Nucleari si sono accodati ai commenti proponendo ad Elettra un interessante unione per il prossimo anno: “L’anno prossimo torniamo sia noi che te e facciamo un duetto che dici? 😂😂”

Ci aspettiamo quindi che nella prossima edizione la bella Elettra possa ritornare sul palco proprio con loro. Non ha ancora dato una risposta al gruppo, attendiamo cosa commenterà nelle prossime ore. 68mila like per lei in pochissimi minuti.