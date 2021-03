Elisabetta Gregoraci regala emozioni uniche su Instagram, la sua ultima foto è sensazionale, l’avete vista? Lingua di fuori e si vola

Il Grande Fratello Vip è appena terminato, il vincitore Tommaso Zorzi si sta facendo amare dal web ma c’è chi non smette di pensare ad una delle ex concorrenti che hanno fatto sognare il pubblico italiano in questa edizione speciale. Per molti la vera vincitrice è Elisabetta Gregoraci che se non fosse uscita per suo volere dalla casa, con buone probabilità sarebbe potuta salire sul podio della vittoria. Impossibile non amarla, con la sua bellezza conquista tutti e non lascia spazio a nessun altro.

LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Gregoraci, impossibile non commuoversi al ricordo della mamma – FOTO

Elisabetta Gregoraci: cosa fa con quella lingua?

LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Gregoraci baciata dal Sole è la perfezione: ecco la FOTO più bella dell’anno!

Dopo il successo del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha spopolato sui social e i suoi fan sono cresciuti giorno dopo giorno arrivando a sfiorare i due milioni. Bellezza e talento non le mancano, l’ex signora Briatore sa bene come conquistare il pubblico. La sua ultima foto ne è un esempio: lingua fuori, body sexy, capelli semi raccolti ed è subito anni ottanta. La Greg ha partecipato al video per la finale del programma ed è stata super con il balletto insieme ai suoi compagni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Nulla da dire al suo fisico, la Gregoraci anche all’interno della casa non ha mai rinunciato alle sedute di allenamento e ad un’alimentazione sana. Infatti è una delle poche concorrenti che non ha preso tanti kg. Non perde occasione di dedicarsi alcuni momenti di relax, tra un massaggio e l’altro. E si vede, ogni giorno si fa sempre più bella.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Chissà se in futuro la vedremo alle prese con un altro reality e magari come conduttrice, per il momento si gode un po’ di relax insieme a suo figlio e a tutto quello che la vita le riserva.