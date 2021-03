Elodie, Diletta e Lorenza : un trio da far perdere la testa. Stupende – FOTO

Elodie, Diletta e Lorenza. Tre donne straordinarie, tre carriere sulla cresta dell’onda, un’ amicizia straordinaria. Bellissime su Instagram

Il popolo di Instagram ha avuto una sorpresa inaspettata. Un’ immagine che racchiude un’amicizia salda, affetto, talento e avvenenza. Tre donne straordinarie strette in un abbraccio che vuol dire tanto. Le protagoniste dell’immagine diffusa sul web sono Elodie, Diletta Leotta e Lorenza Di Prima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie, com’è noto, ha brillato durante la seconda serata del Festival di Sanremo. Perfetta, raggiante, impeccabile, con preziosi cambi di look, è stata a fianco di Amadeus. La sua esibizione ha confermato le doti artistiche fuori dal comune e il suo monologo sulle difficoltà avute nella vita che, nonostante tutto, non l’hanno ostacolata fino alla scalata al successo, ha commosso gli spettatori. “Tutti ci meritiamo un momento importante nella vita” – ha detto. Ha presentato solo un giorno fa l’uscita su YouTube del brano This is Elodie mixato da Benny Benassi.

Elodie e Diletta Leotta strette in un abbraccio che scalda il cuore

Diletta Leotta, volto di DANZ, sa benissimo cosa vuol dire essere sul palco dell’Ariston e conosce l’ansia di trovarsi di fronte a milioni di telespettatori durante lo show più atteso della televisione italiana. L’anno scorso fu una delle conduttrici della kermesse canora del Festival di Sanremo. Nell’abbraccio a Elodie, condiviso su Instagram, è evidente tutto il supporto all’amica cantante. Con loro anche la giornalista Lorenza Di Prima, amica di lunga data delle due artiste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Lo scatto affettuoso è stato pubblicato su Instagram proprio dalla Leotta che ha scritto in didascalia: “So proud of you” (Sono così fiera di te). In poche ore ha raggiunto quasi 400mila like. I fan sono andati in delirio, la foto è stata sommersa di commenti entusiasti: “Scegliere tra voi due è come scegliere a chi voler più bene tra mia madre e mio padre”, “Mamma mia che coppia”, “Siete le più belle di tutte”, “Coppia d’assi”.