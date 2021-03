Emma Marrone il look da urlo che nessuno dimenticherà – FOTO

Ha optato per un tailleur firmato Gucci ieri sera Emma Marrone che ha stregato il palco dell’Ariston cantando al fianco di Alessandra Amoroso

La grintosissima Emma Marrone è stata tra gli ospiti speciali di questa 71esima edizione del Festival di Sanremo e anche se non si è trattato della sua prima volta sul palco dell’Ariston è apparsa comunque molto vulnerabile e agitata.

Per lei ben due uscite in queste serate, durante la terza giornata è stata parte integrante del “quadro” di Achille Lauro in cui si è vestito da statua greca e lei, per l’occasione, si è trasformata in una vera e propria dea con un meraviglioso abito ricoperto di cristalli. Ieri sera invece è tornata “a sorpresa” in scena affiancata però dalla fedele amica Alessandra Amoroso con cui ha duettato il nuovo singolo “Pezzo di cuore”.

Emma Marrone conquista per il look, troppo grintosa sul palco con l’Amoroso

Emma quindi ieri sera poco dopo mezzanotte ha cantato insieme alla sua amica e corregionale salentina Alessandra Amoroso in un duetto che ha lasciato tutti senza fiato. Ma anche il suo look non è passato inosservato: con un tailleur giacca e pantalone firmato da Gucci ha stregato l’Ariston.

Per lei un outfit davvero minimale che però ha sorpreso per la raffinatezza e anche per la grinta che ha trasmesso nello stesso momento. Un completo damascato che le sembrava cucito addosso, impreziosito da un corpetto di micro paillette nere, maxi spilla a forma di cuore sul petto e le maniche della giacca in vistose piume rosa baby.

È stata lei stessa a postare delle foto del dietro le quinte che descrivono proprio questo suo look ricercato. Anche stavolta Emma ha scelto di indossare un abbigliamento che però ricordava anche quello di Alessandra di fianco a lei, che portava invece la gonna palloncino dell’abito diamantato con le piume vaporose. I fan di Emma hanno gradito gli scatti e l’hanno premiata con 51mila like.