Enzo Avitabile sul palco, arriva Fiorello con travestimento da sballo – FOTO

Un artista strepitoso, eclettico e dalle sonorità mediorientali. Stiamo parlando di Enzo Avitabile che calca il palco dell’Ariston con i bottari e fa un grande omaggio a Renato Carosone.

Fiorello duetta con Enzo Avitabile sulle note di Caravan Petrol

Enzo Avitabile, artista napoletano inimitabile, insieme con i bottari durante la 71esima edizione del festival della canzone italiana omaggiano il grande maestro Renato Carosone.

Il pubblico da casa, nonostante l’ora tarda, si diverte soprattutto quando entra in scena Fiorello con un turbante in velluto e due fili di perle. Ma lo showman non è solo perché arriva anche Amadeus con lo stesso travestimento.

Alla fine della travolgente esibizione, il conduttore della 71esima edizione del festival di Sanremo ne approfitta per ricordare che a breve andrà in onda su Rai 1 proprio una fiction dedicata al grande maestro Renato Carosone.

Cantautore, pianista, direttore d’orchestra, Renato Carosone è stato uno dei più grandi interpreti e autori della canzone napoletana e più in generale della musica leggera italiana dell’immediato dopoguerra.

Tra i suoi successi più grandi possiamo ricordare Caravan Petrol (interpretata a Sanremo da Enzo Avitabile e i bottari), Torero, Maruzzella, ‘o Sarracino. Carosone è stato il cantante italiano che, insieme con Domenico Modugno, ha venduto più dischi negli Usa senza inciderli in inglese.