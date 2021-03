Fiorello, il brutto auspicio per l’anno prossimo: “Deve andare male”

All’ultima serata del festival di Sanremo 2021 Fiorello lancia un pesante anatema sulla prossima edizione della kermesse.

Lo showman siciliano è salito sul palco del teatro Ariston per salutare il pubblico durante l’ultima puntata della 71esima edizione del festival della canzone italiano ma le sue parole non faranno di certo piacere al prossimo direttore artistico della kermesse.

LEGGI ANCHE —> Elettra Lamborghini, “Era meglio l’anno scorso”. Il post che fa discutere – FOTO

Fiorello e l’anatema su Sanremo 2022

LEGGI ANCHE —> Emma Marrone il look da urlo che nessuno dimenticherà – FOTO

Dopo una performance canora impeccabile e anche divertente in cui ha imitato Little Tony, vestendo anche una giacca con delle frange rosse, Fiorello ha strappato un sorriso al pubblico da casa dando il via all’ultima puntata del festival di Sanremo 2021.

Durante il suo sketch con il suo collega e amico Amadeus, però, ha detto qualcosa che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello)

Dopo la sua divertente performance canora lo showman ha detto: “Io mi auguro che il prossimo anno questo teatro sarà pieno zeppo di gente“.

“Spero proprio che la platea sarà affollata, vorrei che ci fosse gente anche in mezzo agli orchestrali, che ci siano tanti ospiti internazionali, che per le vie di Sanremo ci siano centinaia di persone ma…”.

A quel punto allo il conduttore, nonché direttore artistico della kermesse, Amadeus gli chiede: “Ma cosa?“.

“Devono crollare gli ascolti” dice Fiorello. “Deve essere tutto bellissimo ma gli ascolti devono calare vertiginosamente. Mi dispiace ma così deve andare“.