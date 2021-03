Francesca Fialdini sexy e sensuale: sulla sedia la posa da urlo-FOTO

La Faldini è splendida in un abito color pesca seduta in posa su una sedia, scrive sotto una frase riflessiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Francesca Faldini su Instagram è bellissima in un abito color pesca, appare in posa seduta su una sedia. Nella didascalia scrive:“Il fatto stesso che un cuore sia in grado di desiderare dovrebbe essere contato tra i beni più preziosi”. In molti hanno commentato la frase detta dalla Faldini. Un’utente risponde scrivendo:”Assolutamente sì. Un cuore che desidera vuol dire che è pronto ad amare. E non c’è nulla che è più forte dell’amore. Dunque, di fatto, raro e da classificare tra le cose più uniche e più speciali della vita!”.

LEGGI ANCHE>>>Valentina Ferragni: baci bollenti in piscina. Tutto al limite della censura FOTO

Francesca Faldini sulla copertina di Donna Moderna con il tema dell’amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Matilde Brandi, shorts invisibili e stacco di coscia estremo – FOTO

La Faldini appare sulla copertina di Donna Moderna con un servizio speciale sulla fame d’amore. Nella didascalia la Faldini scrive:”Amiche Felicissima di questa cover e delle sorprese che ci sono all’interno! In questo numero di Donna Moderna mi sono lasciata andare. Vi parlo di me e delle storie d’amore”. Nelle foto del giornale appare bellissima la Faldini con abiti eleganti. Scrive sotto ad un’altra foto:”Se interrompiamo i rapporti malati o le dipendenze affettive, la vita potrebbe sorprenderci con un’intensità cui non osavamo aspirare”. A quale rapporto malato si riferisce però la Faldini. La conduttrice di Da noi a ruota libera riceve ogni settimana personaggi importanti della televisione e li intervista.

C’è stata Giorgio Panariello, Fiorella Mannoia ma anche Spider-man. Proprio così il supereroe amato da generazioni. La conduttrice condivide una foto in studio con Spider-man e nella didascalia scrive:”Spiderman esiste! Ha 27 anni e mi ha lasciato senza parole. La sua storia è una ragnatela di emozioni che mi ha catturata”. Questo giovane che si aggira per le strade travestito spider-man è Mattia Villardita. Questo ragazzo porta gioia ai bambini malati e ai bambini in generale, è un eroe e porta gioia e amore a tutti. Il 27enne è stato nominato anche Cavaliere della Repubblica Italiana 2020. In un post risponde a chi lo critica dicendo che si è accontentato nella vita.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Ma se essere invitati ad ogni trasmissione per raccontare tutte le buone azioni e l’impegno che fai ogni giorno per i più deboli è un fallimento allora così il successo? Alcune delle sue parole sono state:“Io credo nell’amicizia, quella vera, quella che ti salva. Io credo ancora nell’amore quello che ti scuote il cuore, ce ti riattiva che ti fa nascere una seconda volta”.