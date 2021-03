Francesca Michelin si stende e fuori la lingua. La FOTO FA BOOM di like

Dopo la quarta puntata Francesca Michelin ha bisogno di riposarsi, ma in che modo? Su Instagram esce la foto e i fan impazziscono

La quarta serata di Sanremo 2021 è stata un’altra puntata indimenticabile che ha emozionato il pubblico ed ha anche messo le idee in chiaro ai telespettatori che ormai sono pronti a votare il preferito. Tra i concorrenti in gara ci sono anche loro Francesca Michelin e Fedez che con le loro performance hanno conquistato molti fan che fanno il tifo per loro. La loro canzone dal titolo Chiamami per nome è già in cima alle classifiche e su spotify è la più ascoltata. La giovane cantante una volta finita la puntata, ha pubblicato una foto che ha lasciato il web senza parole e in un batter d’occhio ha fatto boom di like.

Francesca Michelin: lingua fuori e sguardo bollente FOTO

Francesca Michelin e Fedez si sono conosciuti sul palco di X Factor quando la giovane cantante si è portata a casa il trofeo. Quel programma è stato per lei un trampolino di lancio ed oggi a distanza di dieci anni si trova a duettare con il suo maestro. Non riesce ancora a credere ai suoi occhi l’artista dalla voce splendida e su Instagram si diverte a pubblicare foto uniche ed originali che fanno conoscere ancora di più la vera lei. L’ultima è uno scatto post Sanremo, fatto nella sua camera di albergo, ancora vestita e truccata. Lingua di fuori e scollatura in primo piano ed è subito boom di like.

In questi giorni si è parlato molto dei suoi outfit e tutti non vedono l’ora di scoprire quale sarà quello di questa sera che è l’ultima puntata, la fine di un viaggio straordinario. Curiosi, non ci resta che attendere la performance finale. Il web non sta più nella pelle.