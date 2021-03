Un pomeriggio in piena forma per la giovane e bellissima Francesca Verdini, il risultato è uno spettacolo da non perdere.

E’ tempo di allenamenti per la giovane fidanzata del politico e leghista Matteo Salvini. La bellissima e sempre in forma fiorentina Francesca Verdini ha molti interessi nella sua vita. Oltre a trascorrere il tempo libero a disposizione con il suo amato, Francesca è ancora una studentessa e per professione si occupa attualmente del settore della ristorazione, assieme al fratello. Entrambi, figli del braccio destro dell’ex premier ed imprenditore Silvio Berlusconi, adesso abitano a Roma dove gestiscono un ristorante conosciuto per i suoi primi piatti prelibati.

Leggi anche —>>> “Un uomo mi ha urlato contro. Ho avuto paura”: il racconto della fidanzata di Matteo Salvini

Francesca Verdini, via agli allenamenti e che lo spettacolo abbia inizio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da francesca verdini ✨ (@fraverdini)

Potrebbe interessarti anche —>>> Francesca Verdini, fisico pazzesco: quella posa che non ti aspetti – FOTO

Francesca ama anche il mare e la natura, e uno dei suoi hobby preferiti è proprio quello di allenarsi quando possibile all’aria aperta. Nel pomeriggio di oggi però uno scatto pubblicato soltanto poche ore fa sul suo profilo Instagram sembra mostrare la figlia del politico Denis Verdini intenta a dedicarsi ad alcuni esercizi nel salotto della sua luminosa abitazione romana, dove adesso convive anche con il suo Matteo.

Gambe slanciate, un fisico atletico e la bravura di una vera professionista e non soltanto per quel che riguarda lo sport. Francesca mostra i suoi punti di forza conquistando con facilità i suoi ammiratori. I quali, grazie ad un gran numero di apprezzamenti al ginnico scatto, si complimentano con lei per la posa “upside down” da impeccabile ginnasta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da francesca verdini ✨ (@fraverdini)

La sintonia della coppia, nonostante i sempre più acclamati gossip su loro probabili momenti di difficoltà, sembra mostrarsi in tutta la sua veridicità. Sulle pareti si intravedono le fotografie di Francesca e Matteo assieme. Ma il vero spettacolo stavolta non riguarda l’amore, quanto il mostrare a 360° la sua predisposizione a stare utilmente a testa in giù.